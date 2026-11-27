La raffinerie Dangote, installée près de Lagos au Nigeria, a expédié 561 000 barils de produits pétroliers par jour au deuxième trimestre 2026, contre 79 000 en moyenne en 2023, d’après une analyse de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) publiée le 24 août 2026. Ainsi, cette progression suit la fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz depuis fin février, qui a privé l’Afrique et l’Europe d’une partie des carburants venus du Golfe. En effet, les expéditions nigérianes ont d’abord bondi à l’ouverture de l’usine en 2024, puis une seconde fois en 2026, « coïncidant avec les contraintes d’approvisionnement venues d’Ormuz », écrit l’EIA.

Une capacité relevée juste avant la guerre

Dans un premier temps, la capacité de traitement est passée de 650 000 à 700 000 barils par jour en février, à l’issue d’une phase de maintenance. Ensuite, le régulateur nigérian a relevé un taux d’utilisation de 105,21 % en août, soit 736 470 barils de brut traités chaque jour. Enfin, le groupe y voit « la contribution croissante de la raffinerie à la sécurité énergétique du Nigeria », a affirmé le groupe Dangote.

Par conséquent, le pays, qui importait près de 400 000 barils par jour de produits raffinés avant l’ouverture de l’usine, en reçoit désormais moins de 130 000 par voie maritime, toujours selon l’EIA. En parallèle, les livraisons vers l’Europe ont atteint 130 000 barils par jour au deuxième trimestre.

Premier exportateur mondial de kérosène en avril

Au départ, David Bird, patron de la raffinerie, disait en mars ne pas constater de forte hausse des commandes liée au conflit, alors que les prix réagissaient déjà. Puis l’usine a basculé dans un « mode de production maximale de carburant d’aviation », a déclaré David Bird, et elle est devenue en avril le premier exportateur mondial de ce produit. De même, le groupe a accru ses ventes d’urée, un engrais dont près d’un cinquième des exportations mondiales passait par Ormuz avant la guerre, a indiqué Aliko Dangote début avril.

Désormais, les comptes suivent : le groupe affiche un bénéfice net de 4,73 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2026, selon les chiffres publiés à l’approche de son introduction en Bourse, dont les documents ont été signés le 7 septembre. Pourtant, ce gain reste celui d’une entreprise privée. En effet, l’usine achète une partie de son brut sur les marchés internationaux, alors que le Nigeria n’a pas atteint ses objectifs de production pétrolière cette année.