Le Bénin accorde un nouveau délai à ses retraités. Dans un communiqué daté du 27 novembre 2026 à Cotonou, le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique prolonge l’enrôlement dans l’application de preuve de vie jusqu’au 11 décembre 2026. La mesure concerne tous les pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin (FNRB), qu’ils vivent dans le pays ou à l’étranger.

Elle fait suite à un premier communiqué du 12 novembre, car la campagne, ouverte le 15 octobre, devait se terminer le 15 novembre. Ainsi, les retraités qui n’ont pas terminé la démarche gagnent deux semaines, et le ministre leur demande de s’en saisir sans stress : « Le Ministre invite tous les retraités à profiter de cette période supplémentaire pour se mettre à jour en toute tranquillité. Les équipes du Ministère de l’Économie et des Finances restent disponibles pour les accompagner. Le Ministre compte sur la diligence et la compréhension de tous », indique le communiqué.

Une aide prévue au Trésor public pour les pensionnés en difficulté

Le ministère pense aussi aux retraités pour qui la démarche en ligne pose problème, et il leur ouvre à titre exceptionnel les guichets de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP). Ainsi, « les pensionnés qui éprouvent des difficultés à effectuer leur preuve de vie en ligne, notamment pour raison de handicap ou autres, sont appelés à se rapprocher à titre exceptionnel, du poste comptable de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP) le plus proche de leur lieu de résidence ou de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, afin de bénéficier de l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cette formalité de la preuve de vie avant le 11 décembre 2026 », précise le communiqué. Le handicap n’est qu’un exemple, puisque la formule « ou autres » laisse la porte ouverte à d’autres situations. Toutefois, le texte ne dit pas comment les pensionnés installés à l’étranger peuvent obtenir cette assistance.

Une démarche passée au numérique depuis octobre

Le dispositif repose sur l’application mobile « Preuve de Vie », lancée en octobre. Le gouvernement béninois la présente ainsi : « Désormais, les bénéficiaires peuvent effectuer leur preuve de vie directement depuis leur Smartphone, grâce à une procédure de vérification biométrique accessible via l’application dédiée », selon sa présentation officielle de la démarche.

Pour s’y inscrire, le pensionné doit être un bénéficiaire enregistré, avec un numéro personnel d’identification (NPI) et un numéro de livret valides. De plus, l’application se télécharge une seule fois, sur le Play Store, l’App Store ou la plateforme web SEMO du ministère.

Enfin, le communiqué du 27 novembre ne précise pas ce qui attend les retraités qui n’auront pas terminé leur enrôlement après le 11 décembre.