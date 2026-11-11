Orpaillage : Doumbouya affirme que le panafricanisme ne dispense pas des règles

Le président guinéen Mamadi Doumbouya a annoncé mercredi 11 novembre 2026 que la Guinée cessait de faire preuve d’indulgence au nom de l’unité africaine. Il s’exprimait lors d’un panel organisé à la suite de son discours d’ouverture du Simandou Mining Summit, sur l’île de Kassa, près de Conakry. Il n’a nommé aucun pays, mais ses propos tombent au moment où l’opération contre l’orpaillage clandestin à Siguiri provoque des remous au Sahel.

Le chef de l’État a d’abord voulu rassurer les partenaires de son pays, avant de durcir le ton sur la fin de son intervention : « Ayez confiance en nous. Nous ne sommes ni pro ni anti qui que ce soit, nous sommes un pays qui accueille tout le monde et qui aime le respect des règles. On a été un peu indulgent par notre panafricanisme, mais à partir de maintenant, on veille au respect des règles et au respect de notre pays. Et ça, nous n’avons ni amis ni parents. Je vais choquer certains mais pour nous, ce qui est important, c’est notre pays et le respect des règles établies. C’est tout. »

Il a ainsi repris une formule de son ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, qui avait évoqué le sujet le 5 novembre devant les diplomates accrédités à Conakry.

Siguiri, point de friction avec le Mali et le Burkina Faso

Les autorités guinéennes ont interdit l’exploitation minière dans plusieurs zones de Siguiri le 2 novembre. Le lendemain, Mamadi Doumbouya a radié 22 administrateurs territoriaux, civils et militaires, accusés d’avoir favorisé l’orpaillage clandestin. Selon le bilan guinéen, 1 412 personnes ont été interpellées et déférées devant la justice.

Le Mali et le Burkina Faso ont réagi plus vivement. Bamako avance plus de 160 000 arrivées à la frontière et regrette l’absence de concertation. Le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, a dénoncé des « traitements cruels, inhumains et dégradants ». Conakry répond que l’opération vise toute exploitation illégale, quelle que soit la nationalité des personnes concernées.