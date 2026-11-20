Le Togo entre à son tour dans le dossier des orpailleurs refoulés de Guinée. Le 17 novembre 2026, le ministère togolais des Affaires étrangères a confirmé, dans un communiqué publié à Lomé, que des ressortissants du pays sont en difficulté après les opérations menées contre l’orpaillage illégal en Guinée.

Ainsi, le texte décrit leur situation : « Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le gouvernement suit avec la plus grande attention la situation de nos compatriotes, résidant précédemment en République de Guinée et qui, dans le cadre des opérations de lutte contre l’orpaillage illégal, se sont retrouvés en situation de détresse et actuellement hébergés dans des centres d’accueil au Burkina Faso et en République du Mali ». Par conséquent, ces Togolais rejoignent des dizaines de milliers d’Ouest-Africains déjà renvoyés vers le Burkina Faso et le Mali depuis le début du mois.

Un retour promis sans calendrier

Le communiqué ne donne ni le nombre de Togolais concernés ni la date de leur retour. Toutefois, les autorités affirment avoir activé les canaux diplomatiques et consulaires auprès des autorités burkinabè et maliennes, afin de garantir l’accueil, l’assistance et la sécurité de leurs ressortissants.

Ensuite, le gouvernement rassure les familles et s’adresse à la jeunesse dans le même passage : « Le gouvernement tient à rassurer les familles concernées et l’ensemble de la population que toutes les dispositions idoines sont en cours pour organiser le retour sécurisé de ces compatriotes au Togo dans les meilleurs délais possibles. Tout en réitérant sa solidarité envers les personnes et familles affectées, le gouvernement exhorte une fois encore la jeunesse et l’ensemble des citoyens à la vigilance et au respect strict des réglementations nationales et internationales en matière de migration et d’exploitation minière, afin d’éviter de s’exposer à des situations d’extrême vulnérabilité ».

Des dizaines de milliers de Burkinabè et de Maliens déjà pris en charge

Le précédent est lourd. En effet, les autorités guinéennes ont interdit l’orpaillage non autorisé le 2 novembre dans la région de Siguiri, et ce sont d’abord les Maliens et les Burkinabè qui ont été renvoyés en nombre. Le Mali sert de pays de transit : les personnes entrent par la frontière guinéenne, puis la plupart sont acheminées vers le Burkina Faso.

Ainsi, selon le Centre malien de coordination et de gestion des crises, un bilan arrêté au 16 novembre fait état de 79 044 personnes convoyées et de 13 décès parmi les personnes refoulées. De leur côté, les autorités burkinabè ont annoncé l’accueil de 70 126 personnes, dont 14 743 enfants, et organisent leur retour vers leurs localités d’origine.

Pourtant, le communiqué de Lomé ne dit pas si les Togolais ont été arrêtés, expulsés ou partis d’eux-mêmes des sites miniers. Il indique seulement que leur retour dépend désormais des démarches menées avec Ouagadougou et Bamako.