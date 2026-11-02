Parakou : une femme de 32 ans sauvée après une chute dans un puits

Une femme de 32 ans a été secourue vivante après être tombée dans un puits d’environ 10 mètres de profondeur, en fin de la semaine écoulée, au quartier Thian, dans le deuxième arrondissement de Parakou. L’opération de sauvetage a été menée par les éléments de l’Agence béninoise de protection civile (Abpc), alertés à 4 h 52.

La victime, identifiée par les initiales S. F., est une revendeuse résidant dans le quartier. À leur arrivée sur les lieux, les secouristes ont découvert la femme coincée au fond du puits, qui contenait près de quatre mètres d’eau. Sous la conduite du capitaine-major, les éléments de l’antenne départementale de protection civile ont engagé une opération de sauvetage à l’aide du Lot de sauvetage et de protection contre les chutes. Au terme de cette intervention, la victime a pu être extraite vivante du puits Transie de froid après son immersion, elle ne présentait aucune blessure apparente, selon l’Abpc. Après les premiers gestes de secours, elle a été évacuée sous surveillance vers le service des urgences du Centre hospitalier départemental du Borgou (Chd-B) pour une prise en charge médicale. À la suite de cette intervention, l’Abpc a appelé les populations à la vigilance face aux risques liés aux puits, citernes et autres ouvrages dangereux. L’agence recommande notamment de les couvrir, de les protéger et d’en limiter l’accès, particulièrement aux enfants, afin de prévenir les accidents.