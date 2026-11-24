Samedi 21 novembre, vers 19 heures, un homme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie sur un terrain du centre sportif Suzanne-Lenglen, dans le XVe arrondissement de Paris.

Selon un témoin rapporté par le Parisien, l’action en cours n’avait rien de spectaculaire et ne semblait comporter aucune faute. L’homme serait mal retombé sur le dos après un duel aérien et aurait été victime d’un arrêt cardiaque. « Quand on s’échauffait sur le terrain d’à côté, on a vu trois camions passer. Les pompiers et le Samu. Puis ils sont arrivés et quand on a vu une sorte de bâche, on a compris », explique ce témoin. Les secours ont pratiqué un massage cardiaque pendant une bonne demi-heure, sans parvenir à le ranimer. Toutes les autres rencontres prévues sur ce terrain ont été annulées pour le reste de la soirée.

Une procédure pour établir les causes du décès

Ce drame n’est pas un cas isolé. Le 26 avril 2025, Ousmane Diaby, 14 ans, joueur de l’AS Jeunesse Aubervilliers, a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match amical contre l’AJ Auxerre. À Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, un homme de 46 ans est mort d’un arrêt cardiaque pendant un match de futsal, dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juillet.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de la mort. Les investigations ont été confiées au commissariat du XVe arrondissement.