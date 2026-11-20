Les députés ont été entretenus hier mercredi 18 Novembre 2026 concernant le projet de budget 2027 de la Haute Cour de Justice de montant total estimé à 960.869.262 millions de francs CFA et celui de la Cour des Comptes évalué à 4.922.308.636 FCFA. Ces différents budgets ont été présentés dans la matinée au siège du Parlement respectivement par Mme les présidentes Dandi Gnamou et Ismath Bio Tchané Mamadou.

La présentation faite par la présidente de la Haute Cour de Justice révèle aux parlementaires une augmentation de 0,99 pour cent par rapport au budget actuellement en exécution de montant 951.492.422 francs CFA. Elle met en valeur des dépenses du personnel axées sur les achats, les biens et services sans oublier les acquisitions pour un montant prévisionnel respectif de 420.394.000, 110.000.062 et 167.915.200 millions de francs CFA. Les autres services chiffrés à 158.160.000, les transferts pour un million et les autres achats ou biens services pour une somme de 16.100.000. Il ressort de l’éclairage de Mme la présidente Gnamou que les prévisions budgétaires de 2027 sont portées par trois programmes que constituent l’opérationnalisation de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de Justice, la phase II relative au fonctionnement de l’institution et l’image de la haute juridiction. Une occasion pour elle de plaider auprès des députés pour un complément de ressources à mettre dans le registre des actions pour des résultats significatifs.

Le projet de budget défendu par la présidente de la Cour des Comptes met en relief une augmentation de 1,28 pour cent. Elle est essentiellement orientée vers les dépenses du personnel. Les prévisions sont faites dans le sens de la vision des efforts à renforcer et à consolider pour produire des résultats de qualité à l’actif des performances de la Cour des Comptes. Par exemple, le système d’information à mettre en place pour une meilleure visibilité de ses missions. Elles seront sous le contrôle du schéma directeur du système d’information ayant comme projet la mise en œuvre d’une plateforme digitale de planification et de suivi des actions de la Cour des Comptes. A ces différentes priorités, il faut ajouter le volet formation pour des compétences dans divers domaines. La présentation détaillée de madame la présidente, force l’admiration concernant les ambitions et les répartitions du budget à savoir 2.245.708.636 pour les dépenses du personnel, 2.666.600.000 pour les acquisitions diverses et 10.000.000 pour les transferts courants.