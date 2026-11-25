L’entraîneur espagnol Pep Guardiola a plaidé pour un adieu officiel de Cristiano Ronaldo à la sélection du Portugal, dans des propos publiés mercredi 25 novembre 2026 et tirés d’une interview accordée à l’ancien attaquant brésilien Romário. L’attaquant de 41 ans a annoncé le 5 novembre la fin de sa carrière internationale, après avoir quitté le rassemblement portugais en pleine brouille avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Pour Guardiola, « la Fédération portugaise de football doit garantir une fin digne à la carrière de Cristiano Ronaldo. Les deux parties doivent faire un effort pour assurer un adieu à la hauteur. Cristiano Ronaldo ne doit pas quitter la sélection de cette manière. Ils ne peuvent pas le laisser partir ainsi. » Il insiste ensuite sur le poids du joueur : « Il a été une figure d’une importance incroyable, pas seulement pour lui-même et pour le Portugal, mais pour les futures générations de joueurs portugais. Ils doivent comprendre que Cristiano Ronaldo mérite de partir selon ses propres conditions. Il existe des joueurs exceptionnels, et Cristiano Ronaldo en fait partie. Cette situation doit donc être corrigée. Que la Fédération la corrige ou non, cela ne me concerne pas, mais elle doit absolument le faire. »

Ainsi, « ce que Cristiano a accompli dans le football mérite une autre fin. Il devrait y avoir une célébration où il sent l’amour de ses compatriotes, et lui aussi doit prendre l’initiative et dire : tournons la page du passé. Une carrière entière ne doit pas être jugée sur un mois ou deux, ni à cause d’un désaccord ou d’un malentendu avec une ou deux personnes. » Enfin, « les grands joueurs, ceux qui ont vraiment été au sommet, méritent de sortir par la grande porte. D’abord parce qu’ils l’ont gagné par tout ce qu’ils ont donné au sport, et que le football leur doit cette reconnaissance. Ensuite pour les enfants qui font leurs premiers pas sur un terrain et qui pourraient se dire : je veux finir ma carrière comme Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini ou n’importe quel autre grand de l’histoire. C’est comme cela que cela devrait se passer. »

Un hommage promis par la fédération depuis le 5 novembre

Le désaccord entre Ronaldo et Jorge Jesus a éclaté fin septembre, pendant les rencontres de Ligue des nations. Le capitaine a quitté le stage la veille du match face au Danemark, et la Fédération portugaise de football (FPF) lui a infligé 30 jours de suspension et 255 euros d’amende. Après l’annonce de sa retraite, l’instance a indiqué qu’elle refusait de laisser ce départ se faire sans hommage. Son président, Pedro Proença, a assuré que les portes de la fédération resteraient toujours ouvertes au joueur. En revanche, rien n’indique à ce stade que Ronaldo accepterait un match d’adieu.

Le Portugais quitte la sélection avec 146 buts en 234 matches. Il a mené son pays à l’Euro 2016, puis à deux Ligues des nations, les seuls titres de l’histoire de l’équipe. Lionel Messi avait pour sa part eu droit à un match d’adieu avec l’Argentine le mois dernier, un exemple que beaucoup citent depuis l’annonce de Ronaldo.