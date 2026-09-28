Portugal - Norvège: Jorge Jesus révèle pourquoi Cristiano Ronaldo n'a pas joué

Cristiano Ronaldo a suivi depuis le banc la victoire du Portugal en Norvège (2-1), dimanche 27 septembre. Une situation inhabituelle pour le capitaine portugais, dont le sélectionneur Jorge Jesus avait pourtant prévu l’entrée en jeu.

Cristiano Ronaldo devait avoir du temps de jeu à Oslo et était disponible pour émerveiller ses fans. Finalement, le capitaine portugais a regardé toute la rencontre depuis le banc. C’est une première depuis 18 ans selon nos recoupements d’informations.

Jorge Jesus a revu ses plans face au déroulement de la rencontre alors qu’il avait envisagé de faire entrer Ronaldo dans la dernière demi-heure. Gonçalo Ramos, aligné à la pointe de l’attaque avec João Félix, a donné satisfaction, au point d’inscrire le deuxième but portugais peu après l’égalisation d’Erling Haaland. L’attaquant a même trouvé une nouvelle fois le chemin des filets quelques minutes plus tard, avant que son but ne soit refusé pour hors-jeu. Jorge Jesus a estimé qu’il n’était alors plus nécessaire de modifier son animation offensive.

« (…) avant le match, je lui ai dit : « Tu ne seras pas titulaire, mais tu entreras en jeu. Mais c’est le football, le football dicte les choses, et dans ce cas précis, je ne pensais pas qu’un changement en attaque était justifié. Le match ne correspondait pas aux qualités de Cris, sachant que nous avons déjà un match contre le Danemark, et cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être titulaire contre le Danemark », a déclaré Jorge Jesus.

Trois jours plus tôt, Cristiano Ronaldo était pourtant titulaire contre le pays de Galles. Pour la première de Jorge Jesus à la tête de la sélection, le quintuple Ballon d’Or avait débuté la rencontre avant de céder sa place à Gonçalo Ramos à la 67e minute. Très actif, la star portugaise n’avait pas trouver le chemin des filets mais qu’il a multiplié les tentatives. Il avait notamment cru inscrire un but à la 59e minute, avant que celui-ci ne soit annulé pour une position de hors-jeu. Le Portugal s’était finalement imposé 1-0 grâce à João Félix.

Une soirée inhabituelle pour Ronaldo

L’absence de Cristiano Ronaldo sur le terrain n’a pas empêché le Portugal de décrocher une deuxième victoire consécutive. Mais en fin de rencontre, cette soirée particulière a révélé comme un malaise. Alors que ses coéquipiers sont allés saluer les supporters portugais présents dans les tribunes, Cristiano Ronaldo a directement pris la direction du vestiaire.

Jorge Jesus a indiqué qu’il devait échanger avec lui, sans pour autant affirmer connaître son état d’esprit. Le départ de Ronaldo vers les vestiaires est établi, mais rien ne permet d’affirmer qu’il était mécontent de la décision de son entraîneur.

« C’est vrai, il est évident que je dois lui parler, n’est-ce pas ? Mais je le connais très bien. Bien sûr, l’équipe nationale portugaise, c’est l’équipe nationale portugaise, ce n’est pas la même chose qu’un club, mais pour moi, ce n’est pas nouveau. L’équipe nationale nous appartient à tous et lui, (…) », a-t-il conclu.

La victoire obtenue en Norvège donne donc au Portugal trois points supplémentaires, mais elle laisse surtout une image inhabituelle : celle d’un Ronaldo spectateur pendant 90 minutes, avant un départ discret vers les vestiaires au moment où ses partenaires célébraient leur succès.