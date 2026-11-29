Le Niger a annoncé le 28 novembre 2026 le retrait de tous les champs non exploités d’Agadem aux sociétés pétrolières chinoises, selon l’Agence nigérienne de presse. Cette décision fait partie de sept mesures visant CNPC-NP, Soraz et Wapco. Ainsi, au moment où Niamey durcit le ton avec Pékin, l’Algérie apparaît comme le partenaire le mieux placé pour profiter de ce retrait.

Un ultimatum resté sans effet

En effet, les autorités militaires réclamaient depuis le 13 octobre le rapatriement de plus de 3 000 milliards de francs CFA de recettes d’exportation. « Il vous souviendra que lors de mon dernier point de presse du 13 octobre 2026, un délai de 45 jours avait été donné aux trois sociétés, à savoir la CNPC, Soraz et Wapco », a rappelé le ministre des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré. Puis, à l’échéance, le comité de négociation qu’il préside a constaté l’absence de progrès significatif depuis le protocole du 18 mai. Il annonce donc des pénalités, des redevances sur l’oléoduc Agadem-Soraz, le retrait de visas de travail et des poursuites pour atteintes à l’environnement.

Dès lors, les blocs retirés échappent au premier opérateur du pays. La CNPC détenait 57 % de la production d’Agadem, une filiale de la taïwanaise CPC environ 18 % et l’État nigérien 25 %.

Sonatrach déjà installée

Par ailleurs, Alger avance ses pièces depuis le début de l’année. Le 16 février, le général Abdourahamane Tiani a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a salué la fin d’« une période de froid anormale », selon The New Arab. Ensuite, le 2 juin, des filiales du groupe Sonatrach et la société nigérienne Sonidep ont signé trois mémorandums sur l’exploration, le forage et la distribution de produits pétroliers.

Aussi, Sonatrach livre du carburant aviation au Niger depuis août et participe à la commercialisation de son brut, d’après l’agence APA. Enfin, un convoi de 1,65 million de litres de carburant algérien est arrivé à Niamey le 31 octobre, sous escorte militaire des deux pays, alors que la pénurie persiste.

Une opportunité qui reste à confirmer

Mais le communiqué nigérien ne désigne aucun repreneur pour les blocs d’Agadem. Pourtant, Tebboune a placé la sécurité au même rang que l’énergie dans leur partenariat : « Nous sommes dans la même tranchée », a-t-il déclaré. Sonatrach, déjà liée à la Sonidep par des accords d’exploration et de forage, ressort ainsi comme un candidat naturel pour des champs que Niamey veut reprendre en main.

Toutefois, le gouvernement se dit prêt à discuter avec une délégation de la CNODC attendue à Niamey. Une reprise du dialogue avec Pékin pourrait donc encore changer la donne.