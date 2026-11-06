Portugal : le départ de Cristiano Ronaldo ne sera pas aussi dramatique que prévu

Cristiano Ronaldo a annoncé jeudi 5 novembre 2026, sa retraite internationale à 41 ans. Son départ laissait craindre un manque à gagner pour la Fédération portugaise de football (FPF), dont les partenaires commerciaux s’appuyaient sur l’image de la star. Les premiers éléments disponibles selon Foot Mercato montrent que l’impact sera bien plus limité qu’attendu.

Le bilan de Cristiano Ronaldo est remarquable : 234 sélections, 146 buts, un Euro 2016 et deux Ligues des nations (2019 et 2025). Il est arrivé à Al-Nassr en 2023 après un passage à Manchester United. Il figure parmi les footballeurs les mieux payés au monde. Son contrat en Arabie saoudite, prolongé jusqu’en juin 2027, confirme ce statut, tout comme son transfert de 100 millions d’euros vers la Juventus en 2018.

Des revenus sécurisés pour la Fédération

Les principaux contrats de sponsoring de la FPF, qui rapportent environ 56 millions d’euros par an, restent selon le quotidien O Jogo, valables jusqu’en 2030. La conséquence commerciale attendue reste la vente de maillots. Le départ de Ronaldo ne provoque pas de crise financière pour le football portugais.