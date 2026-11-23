Marine Le Pen a affirmé que la politique de l’Union européenne envers la Russie pourrait finir par rapprocher Moscou de Pékin dans un entretien accordé à la journaliste Palki Sharma pour India Global Review le 19 novembre. Selon elle, la manière dont Bruxelles traite Poutine produit l’effet inverse de celui recherché.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’elle tient ce discours. Lors d’une conférence de presse consacrée à sa diplomatie en avril 2022, elle évoquait la possibilité de trouver des terrains d’entente avec Moscou sur certains dossiers. Après le sommet entre Trump et Poutine en Alaska en août 2025, son porte-parole Julien Odoul rappelait qu’elle plaidait depuis pour une grande réunion diplomatique avec l’ensemble des pays européens.

Des déclarations qui divisent

Marine Le Pen accuse l’Union européenne d’avoir nourri, bien avant le début de la guerre en Ukraine, une hostilité de principe envers la Russie. Elle affirme avoir averti, il y a de nombreuses années, que cette attitude « jetterait la Russie dans les bras de la Chine ». « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l’Europe, et même pour le monde, de pousser la Russie dans les bras de la Chine et de permettre une association très forte entre ces deux pays.» a t-elle ajouté.

Sur la qualification de Vladimir Poutine de criminel de guerre, elle juge que « de telles déclarations sont en réalité ridicules et vont à l’encontre du besoin de paix ». Elle propose que la France organise un grand rendez-vous international pour mettre fin aux combats.

Enfin, elle reconnaît que le conflit a été déclenché par Moscou, « cela ne fait aucun doute », mais rappelle que l’Ukraine en paie aujourd’hui le prix. Pour elle, le ton compte autant que les actes : « Ce n’est pas en s’insultant les uns les autres que l’on trouve les moyens de faire la paix. »