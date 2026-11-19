L’interculturalisme québécois est un modèle de vivre-ensemble qui repose sur une idée fondamentale : accueillir la diversité culturelle tout en préservant l’identité, la langue française, les valeurs et les institutions qui définissent la société québécoise. Contrairement au multiculturalisme canadien, qui valorise la coexistence et l’expression des différentes cultures, l’interculturalisme met davantage l’accent sur l’intégration autour d’une culture commune.

Cette distinction est au cœur du débat identitaire québécois. Dans une société historiquement francophone, minoritaire en Amérique du Nord et profondément attachée à son héritage culturel, l’immigration et la diversité doivent-elles simplement s’ajouter au paysage existant ou participer à un projet collectif commun ?

Pour le Québec, la réponse repose sur un équilibre : préserver ce qui fait sa singularité tout en permettant aux personnes de toutes origines de contribuer pleinement à son avenir.

1. Qu’est-ce que l’interculturalisme québécois ?

L’interculturalisme québécois est une approche de l’intégration qui reconnaît la diversité ethnoculturelle, mais qui établit également l’existence d’une culture commune autour de laquelle la société doit se rassembler.

Cette culture commune repose notamment sur :

La langue française comme langue officielle et langue publique commune.

L’histoire et le patrimoine québécois.

L’égalité entre les femmes et les hommes.

La démocratie et la primauté du droit.

La laïcité de l’État.

Le respect des droits et libertés individuels.

La participation active à la société québécoise.

L’idée n’est donc pas de demander aux immigrants d’abandonner leurs origines, leurs traditions ou leurs croyances. Il s’agit plutôt de reconnaître que l’intégration dans une nouvelle société implique aussi une adhésion à certaines règles et références collectives.

Une personne peut conserver sa religion, parler plusieurs langues, célébrer ses traditions et maintenir des liens avec son pays d’origine tout en participant pleinement à la culture québécoise.

Cependant, cette diversité doit pouvoir s’inscrire dans un cadre commun. Le français demeure la langue de convergence et les institutions publiques doivent représenter l’ensemble des citoyens, sans favoriser une religion ou une communauté particulière.

La politique québécoise d’intégration nationale, publiée en juin 2026 sous le titre Bâtir ensemble notre culture commune, renforce précisément cette vision : faire du Québec une société qui favorise le vivre-ensemble en français et le partage d’une culture commune rassembleuse.

2. Interculturalisme québécois vs multiculturalisme canadien : quelles différences ?

Le multiculturalisme canadien est officiellement reconnu depuis 1971 et encadré par la Loi sur le multiculturalisme canadien de 1988. Il vise à reconnaître, valoriser et préserver les différentes identités culturelles qui composent le Canada.

Dans cette approche, les individus et les communautés peuvent conserver et exprimer leur patrimoine culturel, leurs traditions et leurs particularités.

L’interculturalisme québécois adopte une perspective différente. Il considère que la diversité doit s’intégrer à une société d’accueil qui possède déjà une histoire, une langue commune et des caractéristiques nationales distinctes.

La différence fondamentale concerne donc la place accordée à la culture commune.

Critère Interculturalisme québécois Multiculturalisme canadien Vision de la société Une nation avec une culture commune Une société multiculturelle Langue commune Le français comme langue publique centrale Deux langues officielles fédérales, français et anglais Identité collective Affirmation de l’identité québécoise Affirmation d’une identité canadienne multiculturelle Immigration Intégration à la société québécoise Reconnaissance de la diversité culturelle Religions Liberté religieuse et laïcité de l’État Liberté religieuse et accommodement de la diversité Signes religieux Restrictions pour certaines fonctions de l’État Pas d’interdiction fédérale générale comparable Culture d’accueil Une culture commune à partager Expression et préservation des patrimoines culturels Objectif Cohésion sociale autour de références communes Participation et inclusion des différentes communautés

Il serait toutefois réducteur de présenter le multiculturalisme canadien comme une absence de règles communes. Les deux modèles reconnaissent les droits fondamentaux et la diversité.

La différence réside surtout dans la manière de définir l’identité collective et la place de la société d’accueil dans le processus d’intégration.

Pour le Québec, cette distinction est particulièrement importante : contrairement au Canada anglais, la société québécoise doit assurer la continuité d’une culture francophone minoritaire sur le continent nord-américain.

3. Pourquoi la laïcité est-elle au cœur de l’interculturalisme québécois ?

La laïcité constitue l’un des piliers du modèle québécois. Elle découle notamment de l’histoire particulière du Québec, marqué par une transformation profonde de ses institutions lors de la Révolution tranquille des années 1960.

À cette époque, l’Église catholique a progressivement perdu son influence sur l’éducation, la santé et les institutions publiques. Le Québec a fait le choix de construire une société où les décisions collectives ne dépendent plus d’une autorité religieuse.

La Loi sur la laïcité de l’État, adoptée en 2019 et renforcée par des mesures législatives en 2025 et 2026, formalise cette orientation.

Elle repose sur quatre principes fondamentaux :

La séparation de l’État et des religions. La neutralité religieuse de l’État. L’égalité de tous les citoyens. La liberté de conscience et de religion.

Le débat concerne particulièrement le port de signes religieux par certaines personnes exerçant des fonctions publiques, notamment les enseignants, les policiers et les juges.

Pour les défenseurs de cette approche, une institution publique doit inspirer confiance à tous les citoyens, peu importe leurs convictions. L’État ne devrait pas être associé, même symboliquement, à une religion particulière.

Cette position repose sur une distinction importante : la liberté religieuse individuelle demeure un droit, mais l’exercice de certaines fonctions publiques peut être soumis à des obligations de neutralité.

La laïcité québécoise ne vise donc pas à interdire la religion dans la société. Elle vise à garantir que les institutions publiques appartiennent à tous.

4. Signes religieux, islamisme et immigration : pourquoi le débat est-il aussi important au Québec ?

La question des signes religieux, notamment le hijab, le niqab et les autres vêtements associés à certaines pratiques religieuses, est devenue l’un des sujets les plus sensibles du débat québécois.

Pour les partisans d’une laïcité exigeante, la question dépasse le simple choix vestimentaire lorsqu’elle concerne certaines fonctions de représentation de l’État ou des milieux éducatifs.

Ils estiment que l’école publique doit être un espace où les enfants évoluent dans un environnement institutionnel neutre, indépendamment des convictions religieuses de leurs enseignants.

Le débat touche également à l’islamisme, qu’il faut distinguer clairement de l’islam. L’islam est une religion pratiquée par des millions de personnes aux croyances et aux sensibilités diverses. L’islamisme désigne plutôt des courants idéologiques qui cherchent à organiser la société et le pouvoir politique autour d’une interprétation de l’islam.

La préoccupation exprimée par certains défenseurs de la laïcité concerne notamment les mouvements qui remettent en question l’égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de conscience ou la primauté des lois civiles.

Ces enjeux méritent d’être discutés ouvertement, sans assimiler les musulmans dans leur ensemble à l’islamisme. Une société démocratique doit pouvoir combattre les idéologies fondamentalistes tout en protégeant les citoyens contre la discrimination fondée sur leur religion.

L’immigration soulève une question complémentaire : comment assurer une intégration durable lorsque les arrivées augmentent plus rapidement que les capacités d’accueil, de francisation, de logement et d’intégration ?

Le débat québécois ne porte donc pas uniquement sur le nombre d’immigrants. Il porte aussi sur les conditions permettant de préserver la vitalité du français, la cohésion sociale et la capacité des institutions à accueillir adéquatement les nouveaux arrivants.

L’interculturalisme propose une réponse : l’intégration doit être un engagement partagé entre la société d’accueil et les personnes qui choisissent de s’y établir.

5. L’interculturalisme québécois est-il une meilleure voie pour préserver l’identité du Québec ?

L’interculturalisme n’est pas une opposition à la diversité. Il propose plutôt que celles-ci contribuent à une société qui possède déjà une identité historique, culturelle et linguistique.

Le Québec n’est pas une société sans histoire qui doit se définir uniquement par la coexistence de communautés culturelles. C’est une nation francophone qui a développé ses propres institutions, ses traditions démocratiques, son patrimoine et ses valeurs sociales.

Préserver cette identité n’est pas incompatible avec l’accueil des immigrants. Au contraire, une culture commune forte peut faciliter l’intégration et favoriser un sentiment d’appartenance partagé.

Pour que ce modèle fonctionne, il faut cependant que les engagements soient réciproques : la société québécoise doit lutter contre la discrimination et offrir de véritables possibilités de participation, tandis que les nouveaux arrivants doivent pouvoir apprendre le français et prendre part à la vie collective.

Le défi consiste à trouver un équilibre entre ouverture et continuité, diversité et cohésion, libertés individuelles et responsabilités collectives.

En définitive, l’interculturalisme québécois repose sur une conviction essentielle : il est possible d’accueillir la diversité sans renoncer à ce qui fait du Québec une nation distincte. Le français, la laïcité, l’égalité entre les femmes et les hommes, la démocratie et la culture québécoise ne sont pas des obstacles à l’intégration. Ils constituent le socle commun sur lequel les Québécoises et les Québécois de toutes origines peuvent bâtir leur avenir.