Le tribunal de première instance de Harare, au Zimbabwe, dira lundi 30 novembre 2026 si Uebert Angel, pasteur et ambassadeur itinérant nommé en 2021 par le président Emmerson Mnangagwa, sort de prison sous caution. Le magistrat Francis Mapfumo a mis sa décision en délibéré jeudi 26 novembre, selon Nehanda Radio. Ainsi, le fondateur de l’église Spirit Embassy passe le week-end en détention.

Arrêté le dimanche 22 novembre, cet homme de 48 ans est poursuivi pour un seul chef d’attentat à la pudeur aggravé, une qualification qui correspond à une agression sexuelle. La plaignante, une femme de 40 ans, affirme qu’il lui a touché les parties intimes en février 2025, dans les locaux de son église à Braeside, un quartier de Harare. Mais Angel n’a pas encore plaidé et sa défense rejette les accusations.

« La plaignante est une femme de 40 ans, pas une enfant. Rien n’explique pourquoi il lui a fallu douze mois pour signaler les faits. La loi prévoit un délai raisonnable pour déposer une plainte […] Cette plainte est irrecevable en raison de ce retard déraisonnable », a plaidé l’avocat de la défense Everson Chatambudza. En outre, « le prophète Magaya, que nous avons représenté, est libre sous caution alors qu’il est poursuivi pour des faits de viol, plus graves », a-t-il ajouté, en citant le fondateur de Prophetic Healing and Deliverance Ministries.

Face à cela, l’accusation s’oppose à la libération en redoutant une fuite ou des pressions sur les témoins, et met en avant ses liens à l’étranger, ses moyens financiers et ses deux passeports. Pourtant, la défense juge normal qu’il détienne un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. C’est pourquoi elle propose une caution de 5 000 dollars américains, la remise des deux documents, une résidence à son domicile de Chishawasha Hills, un pointage chaque vendredi au commissariat de Highlands et l’interdiction de contacter les témoins. Enfin, elle offre en garantie l’Hippodrome, qui appartiendrait à Angel et que son avocat estime à environ 10 millions de dollars américains.