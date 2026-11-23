Le président nigérian Bola Tinubu a raconté que l’eau avait été coupée à la Villa présidentielle d’Abuja le mercredi 18 novembre, pendant qu’il se rasait. Il en a parlé lors d’une séance de prière tenue au Yoruba Tennis Club, à Lagos, à l’approche de la présidentielle de 2027 au Nigeria. Ainsi, la résidence du chef de l’État, qu’on imagine à l’abri des pannes, a été citée en exemple d’un problème que subissent les habitants du pays. Son récit a aussitôt provoqué des moqueries et des critiques sur les réseaux sociaux.

Une promesse électorale qui revient

« Mercredi dernier, j’étais en train de me raser et l’eau s’est coupée. À la Villa aussi, on connaît la punition. L’eau a été coupée. Alors nous allons corriger tout cela. Pas de lumière, pas d’eau, pas d’électricité, pas de développement. Nous pouvons le faire, et nous le ferons pour le Nigeria », a déclaré Bola Tinubu. En effet, il avait appelé les Nigérians, lors de la campagne de 2022, à ne pas lui accorder un second mandat s’il ne fournissait pas une électricité suffisante.

Puis, au pouvoir depuis mai 2023, il a vu des internautes ironiser sur le délai, près de quatre ans après son arrivée, pour régler ces manques. Dès lors, le sujet touche la Villa elle-même, puisque le budget 2025 prévoyait 10 milliards de nairas pour y installer un mini-réseau solaire et que 7 milliards de plus ont été inscrits dans celui de 2026.

Sowore réclame sa démission

« Vous n’arrivez même pas à garder l’eau qui coule à Aso Rock Villa, et les hommes de main qui vous applaudissent doivent vraiment détester le Nigeria. Ils auraient dû vous dire en face que si vous ne pouvez pas gérer l’approvisionnement en eau à Aso Rock, vous devriez démissionner. Des gens sans honte », a écrit Omoyele Sowore, candidat de l’African Action Congress à la présidentielle de 2027, dans un message publié sur X dimanche 22 novembre au soir.

Ensuite, d’autres internautes ont reproché au président de se plaindre d’un problème dont il détient les leviers. Enfin, certains y voient une mise en scène destinée à montrer qu’il partage le quotidien des Nigérians. À ce stade, aucune explication technique de la coupure n’a été donnée.