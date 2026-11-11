Présidentielle 2027 : le rôle de Macron dans le projet de Teddy Riner révélé par Cyril Hanouna

Selon Cyril Hanouna, Emmanuel Macron et une équipe qui l’entoure ont été les moteurs de la candidature de Teddy Riner. Dans l’émission Tout beau, tout neuf, diffusée sur W9 le mardi 10 novembre 2026, l’animateur a affirmé que ce groupe avait contacté plusieurs chefs d’entreprise pour monter le projet, sans que tous sachent qu’il concernait le judoka. Le lien qu’il établit passe surtout par d’anciens membres de son gouvernement.

Le quintuple champion olympique, âgé de 37 ans, a annoncé lundi 9 novembre sa candidature à la présidentielle du 18 avril 2027, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Sa campagne se place sous la bannière « La France qu’on veut ». Emmanuel Macron a salué « un grand champion », et Dominique de Villepin a affirmé le connaître bien et l’apprécier beaucoup. Pour figurer sur la liste officielle, Teddy Riner doit réunir 500 parrainages d’élus avant le 12 mars 2027. La députée socialiste de la Martinique Béatrice Bellay a déjà promis le sien, si sa candidature se confirme.

Une initiative née d’un groupe de réflexion

Cyril Hanouna raconte avoir été contacté pour rejoindre un groupe de réflexion sur l’élection de 2027, sans savoir que le projet concernait Teddy Riner. Il dit avoir accepté par admiration pour Philippe Véran, qu’il présente comme l’initiateur de l’idée. Il affirme que Véran lui a répondu : « Tu nous avais donné l’idée », avant de lui indiquer que le projet avait finalement été mené sans lui. Hanouna dit avoir décliné, ses émissions l’occupant trop, et avoir mis son activité de conseil politique entre parenthèses.

Le programme est déjà entièrement bouclé d’après lui. Il serait libéral, sans excès sur l’économie, et « plutôt à droite ». Des déplacements seraient prévus et une cellule de communication préparerait les discours. Véran lui aurait confié avoir placé Teddy Riner « en tête de gondole ».

D’anciens ministres du gouvernement d’Emmanuel Macron et de celui d’Élisabeth Borne, un autre ancien ministre lié au maire de Valence, et plusieurs chefs d’entreprise en cours de ralliement, selon Hanouna. Il affirme aussi que la responsable de la communication du projet est son ancienne associée, qui avait monté sa société de communication politique et travaillé pour Nicolas Sarkozy. Il évoque l’accueil réservé à cette candidature, sans le détailler. Ces affirmations n’ont pas été confirmées de manière indépendante.