Présidentielle 2027 : Teddy Riner a déjà une promesse de parrainage, des réactions contrastées

Béatrice Bellay, députée socialiste de la Martinique, promet son parrainage à Teddy Riner si le judoka confirme sa candidature à la présidentielle de 2027, selon Outre-mer La 1ère. Le sportif a annoncé lundi 9 novembre 2026 qu’il se présentait en France et doit désormais réunir 500 parrainages d’élus pour figurer sur la liste officielle, ce qui donne du poids à chaque soutien public, et l’élue lui apporte déjà le sien sous condition : « Je n’avais pas choisi de candidat, je le dis de façon très ouverte. Néanmoins, je le dis publiquement : si Teddy Riner confirme sa candidature, il a naturellement mon parrainage ».

Des personnalités politiques et sportives partagées

Emmanuel Macron a salué lundi sur C à vous, diffusée sur France 5, « un grand champion », et Dominique de Villepin a ensuite ajouté : « Il se trouve que je le connais bien, Teddy Riner, et que je l’aime beaucoup ». L’ancien champion olympique du 110 mètres haies et ancien député Guy Drut adopte en revanche un ton opposé : « C’est ridicule. […] Qu’est-ce qu’il va faire ? Il n’a aucune expérience. Donc, il va perdre du temps, il ne va pas trouver l’argent, il ne va pas trouver les parrainages ». Pour rappel, le judoka jouit « d’une popularité extrêmement élevée ».

Une collecte de parrainages ouverte au plus tard le 7 février

Les 500 signatures doivent venir d’élus habilités, comme les parlementaires, les maires ou les présidents d’intercommunalités, issus d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer. Un même territoire ne peut pas fournir plus de 50 parrainages, et chaque élu ne soutient qu’un seul candidat, sans pouvoir revenir sur son choix. En effet, le Conseil constitutionnel n’avait validé que 13 427 parrainages au total en 2022, pour environ 42 000 élus habilités.

La collecte s’ouvre avec le décret de convocation des électeurs, au plus tard le 7 février 2027, et se termine le 12 mars. Le premier tour aura lieu le 18 avril 2027, et le gouvernement publiera la liste officielle des candidats au plus tard le 26 mars, après validation du Conseil constitutionnel.