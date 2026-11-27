Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rejeté jeudi 26 novembre 2026, lors d’une conférence de presse à Alger, l’idée d’un boycott des produits français en Algérie, selon Algérie360. Il répond à Paris, qui a annoncé le 13 novembre vouloir saisir la Commission européenne pour examiner le respect de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne.

Ainsi, le chef de la diplomatie algérienne nie toute consigne du pouvoir encadrant les échanges avec la France. Puis il renvoie le différend devant le Conseil d’association, l’instance prévue par cet accord, qui ne s’est pas réunie depuis plusieurs années.

D’abord, il écarte toute décision politique derrière le recul des opérateurs français : « Il n’y a pas eu d’instructions politiques pour traiter économiquement avec la France suivant des critères politiques », a déclaré Ahmed Attaf. Ensuite, il propose de porter le sujet devant cette instance : « L’Algérie est disposée à aller au Conseil d’association et à aborder tout ce qui s’apparente à des fuites médiatiques des autorités françaises », a-t-il affirmé. Enfin, il reproche à Paris de ne pas vouloir la convoquer : « Si la France avait réellement l’intention de traiter ce sujet conformément aux règles et aux usages, elle aurait accepté la tenue du Conseil d’association », a-t-il estimé.

Des fournisseurs choisis sur le prix, selon Alger

Pour expliquer la baisse des achats de blé et d’orge français, le ministre remonte à 2021. En effet, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné cette année-là de réviser les critères de sélection des fournisseurs, à une date où aucune crise n’opposait encore Alger et Paris, rappelle Ahmed Attaf. Ainsi, cette réforme a élargi le nombre d’opérateurs et permis d’obtenir des tarifs plus compétitifs.

Dès lors, les importations se sont orientées vers trois pays de l’Union européenne, avec la Roumanie en tête. Le ministre applique ensuite le même raisonnement au lait en poudre, désormais acheté aux Pays-Bas et en Pologne, à des conditions qu’il juge plus acceptables et plus rentables que celles proposées par la France. Pourtant, il n’a avancé aucun chiffre sur l’écart de prix lors de cette conférence.

Un recul de 34 % chiffré par les douanes françaises

Le grief de Paris repose sur des diplomates français et européens qui, sous couvert d’anonymat, évoquent depuis octobre un blocage quasi total des importations françaises imposé fin juillet. Or Alger n’a jamais annoncé de restriction de ce type. Les douanes françaises relèvent pourtant une chute des ventes vers l’Algérie : 466 millions d’euros en août et septembre 2026, contre 707 millions un an plus tôt, soit 34 % de moins.

De même, les exportations agricoles françaises sont passées de 1,27 milliard d’euros en 2020 à 93 millions d’euros sur les douze derniers mois. Enfin, l’Algérie réclame de son côté la renégociation de l’accord d’association, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, dont l’Union européenne représente près de la moitié du commerce extérieur algérien.