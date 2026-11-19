Le 17 novembre 2026 à Cotonou, un pas de géant a été franchi pour la transparence publique. La Coopération suisse, à travers le Programme Redevabilité, s’est tenue aux côtés des autorités béninoises lors d’un séminaire de haut niveau consacré à la protection des lanceurs et lanceuses d’alerte. L’objectif est de poser les bases d’un cadre juridique robuste afin que dénoncer un détournement de fonds ou révéler un abus de pouvoir ne coûte plus jamais son emploi, sa sécurité ou sa place dans la société.

L’alerte, ce n’est pas de la délation. C’est un acte de courage et de responsabilité citoyenne au service de l’intérêt général. Aux côtés du Garde des Sceaux, du Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption, des députés, de la CENTIF, du consortium Social Watch Bénin et d’acteurs de la Société civile, Gabriella Spirli, Cheffe de la Coopération Internationale de la Suisse au Bénin, a rappelé qu’« un mécanisme d’alerte efficace, c’est plus de prévention contre la corruption, plus de confiance entre citoyens et institutions, et plus de redevabilité ».

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité des réformes engagées au Bénin pour assainir la gestion publique et s’aligne sur les orientations de la Vision Bénin 2060 ALAFIA, qui érige la gouvernance éthique et la lutte contre la corruption en priorités stratégiques. Elle fait également suite aux journées scientifiques organisées en septembre 2026 à l’Université d’Abomey-Calavi autour des lanceurs d’alerte, où juristes, magistrats et acteurs institutionnels ont examiné les enjeux de responsabilité civile, pénale et numérique. Sur le terrain, la Société civile rappelle que la volonté politique doit se traduire par des garanties concrètes, faute de quoi les témoins hésitent à signaler des irrégularités.

Sur le plan juridique et institutionnel, le Bénin dispose déjà d’un socle important, articulé autour de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, qui incrimine les faits de corruption et l’abus de fonctions. Ce dispositif s’appuie sur le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption, institué par la loi n° 2020-09 du 23 avril 2020 et précisé par le décret n° 2024-1004 du 26 juin 2024 pour promouvoir l’intégrité et traiter les signalements, ainsi que sur la CENTIF, actrice clé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la stratégie nationale 2026-2030 et d’une coopération renforcée avec le HCPC fin octobre 2026.

À ces instruments s’ajoutent le statut général de la fonction publique, les codes d’éthique et de déontologie liés à l’administration et à la commande publique, ainsi que les engagements internationaux du pays, notamment les conventions des Nations unies et de l’Union africaine contre la corruption. Pourtant, l’absence d’une loi autonome dédiée au statut, à la confidentialité et à la protection des lanceurs d’alerte demeure un maillon à consolider. La Coopération suisse espère que le séminaire de Cotonou aboutira à un large consensus pour l’adoption de ce texte, qui enverra un signal fort pour l’intégrité publique et la démocratie au Bénin. Protéger ceux qui parlent, c’est protéger l’intérêt de tous.