Le journaliste Jimmy Braun ne classe pas Kylian Mbappé parmi les légendes du PSG. Ses propos, tenus sur RMC le 19 novembre 2026 font le bilan des sept saisons de l’attaquant dans le club de la capitale française. Ainsi, il reconnaît que le joueur détient le record de buts de l’histoire parisienne, mais cela ne lui suffit pas : « C’est le meilleur buteur de l’histoire du club, certes, mais… encore une fois, dans ce genre de classements, il y a une part d’affect, une dimension émotionnelle ». Puis, il enchaîne : « Il y a la manière dont tout s’est terminé, ainsi que sa communication durant la seconde partie de son aventure au PSG ».

En effet, Kylian Mbappé avait lui-même évoqué cette question de l’affect dans son message vidéo d’adieu du 10 mai 2024, où il reconnaissait être moins expressif que d’autres joueurs du club et que les supporters. Toutefois, le bilan économique joue en sa faveur. Ainsi, selon une étude de Circle Strategy, il a rapporté plus de 38 millions d’euros de bénéfice net au PSG entre 2017 et 2024, malgré son salaire. Les ventes de maillots ont progressé de 40 % et la billetterie de 67 %, tandis que les revenus du club ont grimpé de 175 % depuis 2017.

Pour rappel, arrivé de Monaco en 2017 pour 180 millions d’euros, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en 2024. Ensuite, un litige sur des salaires et des primes l’a opposé au PSG, et les prud’hommes ont tranché en faveur du joueur.