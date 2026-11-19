Vendu à 25 francs CFA, le sachet d’eau désaltère des millions de Béninois. Mais derrière ce geste quotidien, la qualité de ce qu’on boit reste une interrogation. Qui peut vraiment certifier la qualité de l’eau vendue en sachet au Bénin ? Cette question, même si elle n’est pas souvent posée quand on a soif, elle finit par l’être quand on finit de se désaltérer.

Il est à peine dix heures à Godomey, et le soleil tape déjà fort. Au bord de la route, des sachets s’entassent dans une bassine posée à même le sol. Un client s’arrête, tend une pièce de 25 francs, déchire l’angle du plastique avec les dents et boit d’un trait. Pour des millions de Béninois, le « pure water » est devenu le geste le plus banal de la journée. Mais que contient réellement ce sachet ?

Deux consommateurs, deux verdicts

Pour certains, la question ne se pose même pas. Les clients habitués défendent leur sachet avec conviction. Séraphin (nom d’emprunt), 34 ans, conducteur de taxi-moto à Calavi et consommateur régulier, en boit « au moins quatre par jour ». Son verdict est sans appel : « C’est propre, c’est frais quand on le prend au congélateur, et ça ne coûte presque rien. Quand la Soneb coupe l’eau chez nous, c’est le pure water qui me sauve. Je n’ai jamais été malade. » Son argument n’est pas isolé : le sachet est devenu le substitut de l’eau de robinet lors des pannes de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB). Il est accessible, pratique et peu coûteux.

Rachi, étudiante à Cotonou, n’a pas la même assurance. Elle en consomme faute de mieux, mais avoue un malaise. « Il m’est arrivé de prendre du pure water qui sentait mauvais », confie-t-elle. Pour elle, la cause peut venir du sachet lui-même ou de la manière dont l’eau a été conservée. Sa connaissance de la fabrication reste vague : « Je crois qu’on met juste de l’eau dans un sachet et on ferme avec une machine. » D’autres consommateurs évoquent un goût qui laisse à désirer, voire des particules en suspension dans le plastique. Deux avis, deux expériences. Qui a raison ? Pour le savoir, il faut remonter à la source.

Unité de fabrication et qualité d’eau

À Abomey-Calavi, commune la plus peuplée du Bénin, la responsable d’une unité installée dans le quartier Houèto, nous ouvre ses locaux. Cette ancienne fonctionnaire de l’Etat, bien que préférant garder l’anonymat, tient à montrer patte blanche. Elle brandit son autorisation d’installation délivrée par le ministère de l’Industrie, les résultats d’analyses de la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée, aujourd’hui et l’accord de l’Agence béninoise de l’environnement. Sa machine, estimée à plus de deux millions de francs CFA, s’alimente en eau de la Soneb reliés à l’unité, ou dans deux tanks de 200 et 400 litres. L’eau passe par dix filtres, puis sous des lampes ultraviolettes censées éliminer les microbes, avant un traitement par des produits désinfectants et la mise en sachet.

L’équipement des employés est strict : blouson, gants, protège-nez, chapeau et bottes. « Les filtres sont régulièrement lavés chaque deux semaines et c’est moi-même qui le fais », assure-t-elle. Elle commande ses sachets à l’étranger : « Je certifie que mon sachet est propre, mon eau est propre et tout ce que je fais est propre. C’est ça qui attire les clients. »

Dans une autre unité de la périphérie, le propriétaire, qui a préféré garder l’anonymat, utilise l’eau d’un forage. Il défend sa pratique avec la même énergie : « Mon eau vient du sous-sol, elle est naturelle. Je filtre, je traite, et mes clients n’ont jamais porté plainte. »

C’est précisément ce modèle qui inquiète les spécialistes. Une étude conduite dans quatre départements du sud du Bénin, portant sur 70 unités de production dont 64 d’ensachage et 6 de mise en bouteille, livre des chiffres éloquents. Selon ses résultats, 70 % des eaux conditionnées proviennent de forages exploités sans autorisation préalable. Parmi les risques de contamination identifiés figurent l’absence de filtres à charbon, pourtant obligatoires (64,06 % des unités), l’absence de lampe UV (42,19 %) et un défaut d’hygiène (34,37 %).

Les analyses sont sans équivoque. Le pH des échantillons varie entre 3,94 et 7,74, avec 48,57 % de non-conformités par rapport à la norme de 6,5 à 8,5. Pour les nitrates, 17,14 % des échantillons dépassent la limite de 45 mg/L. Côté bactériologie, 67,14 % des échantillons contiennent des germes banals au-delà des normes admises (50 UFC/mL). Une contamination aux coliformes totaux a été relevée dans 7,14 % des cas, avec un échantillon positif à E. coli. L’étude conclut qu’il « urge que les pouvoirs publics amènent tous les producteurs à respecter les normes ».

Un sachet qui sent l’essence

L’odeur qu’évoque Rachi n’est pas un fantasme. Au Niger voisin, le docteur Abdourahamane Bello, secrétaire général du Réseau nigérien de nutrition, explique que l’emballage plastique de mauvaise qualité peut transmettre à l’eau une odeur d’essence ou de pétrole. Il pointe aussi des défaillances en usine : matériel inadapté, lieux de production insalubres, eau de mauvaise qualité microbiologique.

Firmin Adandédji, ingénieur spécialiste en éco-hydrologie, détaille le mécanisme biologique : « Lorsque les conditions d’ensachage ne sont pas réunies, il y a des micro-organismes qui sont stockés dans ces sachets. Et lorsqu’ils trouvent des conditions favorables, à travers l’ensoleillement, ils se multiplient. Ils engendrent des maladies diarrhéiques, le choléra. » Il faut rappeler qu’au Ghana, une épidémie de choléra causée par la consommation d’eau impropre en sachet avait fait 15 morts en 2013.

Stockés au soleil, vendus à même le sol

Le problème ne s’arrête pas à l’usine. Entre la sortie de production et la gorge du consommateur, le sachet voyage dans des conditions rarement idéales : transporté en vrac, entassé dans des bassines, exposé au soleil des carrefours, parfois posé directement sur le sol. Le Dr Bello rappelle que ces eaux sont souvent conservées à température ambiante et que le sachet finit par se gonfler, signe d’une activité microbienne. Les conséquences sont des intoxications, des diarrhées et des vomissements, avec des risques plus sérieux pour les enfants et les personnes âgées.

À cela s’ajoute la question du plastique. Le rejet des sachets en pleine rue après usage, pose un problème à la fois sanitaire et environnemental.

Des autorités qui resserrent la vis

Les pouvoirs publics s’activent. Le 28 juillet 2020, à l’INFOSEC de Cotonou, la DDIC a réuni une cinquantaine de producteurs. Michael Bassabi Djara, directeur de cabinet du ministère de l’Industrie et du Commerce, à l’époque, a résumé l’enjeu : l’eau, source de vie, ne doit pas devenir une source de mort.

Plus récemment, le lundi 28 septembre 2026, le maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, a reçu à l’Hôtel de Ville le bureau de l’Association des vendeurs de Pure Water. « Cette importance nous impose une exigence : celle de garantir aux populations une eau produite et commercialisée dans des conditions sanitaires irréprochables », a-t-il écrit sur sa page Facebook. L’association doit remettre sous quinze jours un recensement exhaustif des acteurs et des unités de production, préalable à un dispositif de contrôle. Des sanctions sont évoquées. Mais à ce jour, l’évolution du dossier n’a pas été rendue

Que boit-on, finalement ?

Séraphin a probablement bu, certains jours, une eau correcte. Rachi en a peut-être bu une autre. Le problème est là : aucune garantie ne permet de savoir, au moment d’acheter, de quel côté on tombe. Entre l’unité en règle de Houèto et l’atelier clandestin, le sachet est identique, le prix aussi.

En attendant des contrôles réguliers, les experts recommandent aux familles de filtrer l’eau ou d’utiliser d’autres procédés de purification avant consommation. Pour les consommateurs, un réflexe simple : vérifier l’état du sachet, éviter ceux exposés au soleil ou posés au sol, et remonter les plaintes aux autorités à travers les nombreux canaux de signalement qui existent aujourd’hui dans le pays.