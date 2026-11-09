Quatre buts en trois matchs : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Liga en octobre

Kylian Mbappé a été désigné meilleur joueur d’octobre du championnat d’Espagne ce lundi 9 novembre 2026, selon le communiqué de LaLiga. L’attaquant du Real Madrid a marqué quatre buts en trois matchs de Liga durant le mois. Il a devancé quatre autres finalistes : Lamine Yamal (FC Barcelone), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Álex Grimaldo (Atlético de Madrid) et le gardien Matías Dituro (Elche). Ce trophée vient deux semaines après sa deuxième place derrière Harry Kane au Ballon d’Or 2026. Voici comment ses quatre buts se répartissent.

Deux doublés contre Séville et le Barça

Le Real Madrid s’est d’abord imposé 1-0 contre Villarreal. Mbappé a ensuite signé un doublé dans la victoire 4-1 contre le FC Séville, puis un deuxième lors du Clasico du 25 octobre au Camp Nou, où son équipe a gagné 1-2. Ce succès a ramené le Real Madrid à trois points du leader barcelonais.

LaLiga explique son choix ainsi : « Kylian Mbappé a été nommé joueur du mois d’octobre par LALIGA EA SPORTS. L’attaquant français a été l’un des protagonistes du Real Madrid, qui a enregistré trois victoires en trois matchs de championnat disputés durant le mois. En octobre, le Français a marqué quatre buts, dont deux doublés décisifs. ». Le Real Madrid a donc gagné toutes ses rencontres de championnat du mois, et l’attaquant a marqué dans deux des trois.

Yamal devancé sur le mois, pas sur la saison

Sur octobre, Yamal termine avec un but et deux passes décisives en trois matchs de championnat. Le jeune ailier garde pourtant une longueur d’avance sur la saison : il cumule 14 participations directes à des buts (8 buts et 6 passes), contre 13 pour Mbappé (11 buts et 2 passes à la fin du mois). Les trois autres finalistes ont eu des mois plus discrets. Guedes a inscrit deux buts et délivré une passe, Grimaldo a marqué une fois et donné une passe, et Dituro a gardé sa cage inviolée trois matchs de suite.

Mbappé reçoit ainsi son quatrième trophée mensuel depuis son arrivée au Real Madrid en 2024. Il avait déjà été distingué en janvier 2025, puis en septembre et en octobre 2025.