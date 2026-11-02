Raphinha égale un record Messi, mais Cristiano Ronaldo reste encore devant lui en Liga

Auteur d’un doublé contre le Deportivo Alavés, le Brésilien Raphinha a égalé un record détenu par Lionel Messi, mais reste en deçà du record établi par Cristiano Ronaldo.

Raphinha continue d’impressionner sous les couleurs du FC Barcelone. En effet, samedi 31 octobre 2026, l’attaquant brésilien s’est illustré en inscrivant deux buts durant la première période de la rencontre face au Deportivo Alavés, comptant pour la 11e journée du championnat espagnol. Grâce notamment à son efficacité, le club catalan a rejoint les vestiaires avec une avance confortable de 4-0, avant de s’imposer finalement 6-1 au Spotify Camp Nou.

Cette performance intervient dans un contexte important pour les Blaugrana, qui cherchaient à retrouver leur équilibre après deux revers consécutifs face au Paris Saint-Germain (4-2) et au Real Madrid (2-1). Toutefois, au-delà de la victoire collective, c’est surtout la performance individuelle du Brésilien qui retient l’attention.

En effet, avec ce doublé, Raphinha a porté son total à 15 réalisations après les 11 premières journées de Liga rejoignant ainsi Lionel Messi, qui avait atteint le même nombre de buts à ce stade de la saison 2012-2013. Pour rappel, cette campagne reste d’ailleurs une référence dans l’histoire récente du Barça. En effet, l’Argentin avait terminé le championnat avec 46 buts, contribuant largement au sacre de son équipe, qui avait totalisé 100 points et inscrit 115 buts en Liga.

Cependant, Raphinha n’est pas encore le meilleur joueur de ce classement statistique sur les cinq dernières décennies. Une autre légende du championnat espagnol conserve la première place : Cristiano Ronaldo. Lors de la saison 2014-2015, l’attaquant portugais avait inscrit 18 buts après les 11 premières journées. Le Brésilien accuse donc encore trois réalisations de retard sur cette marque historique.