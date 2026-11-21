Le Real Madrid est surpris sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu ce samedi 21 novembre 2026. Lors de cette 13e journée de LaLiga, le Celta Vigo mène 1-0 à la 21e minute après l’ouverture du score de Pablo Durán dès la 6e minute.

L’entame est tranchante pour les hommes de Claudio Giráldez. Sur une transition rapide construite côté gauche avec Ilaix Moriba, Javi Galán et Williot Swedberg, ce dernier adresse un centre dans les six mètres que Pablo Durán conclut à bout portant, profitant d’un marquage défaillant d’Eduardo Camavinga.

À la 21e minute, les statistiques montrent un début de rencontre contrasté. Le Celta totalise trois tirs dont deux cadrés et un corner, contre deux tentatives sans cadre pour des Madrilènes qui confisquent le ballon avec 141 passes réussies à 88 % de précision, mais peinent à inquiéter Ionuț Radu. Les alertes locales viennent d’une tête non cadrée de Bernardo Silva sur centre de Yan Diomande, puis d’un coup franc d’Arda Güler repris de la tête à côté par Jude Bellingham.

Pour José Mourinho, privé de Tchouaméni et qui a laissé Vinícius Júnior sur le banc au profit de Yan Diomande, la réaction s’impose. Deuxièmes avec 30 points en douze matchs avant cette journée, les Merengues restent sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues et veulent éviter de laisser filer le FC Barcelone en tête du classement. Pour l’instant, le Celta déjoue les pronostics.