Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo ce samedi 21 novembre, à 21 heures, au Santiago Bernabéu pour la 13e journée de LaLiga. Deuxième avec 30 points en 12 matchs, le club madrilène veut profiter d’un éventuel faux pas du Barça, crédité de 33 points. Les Galiciens, douzièmes avec 13 points, cherchent à se relancer. Kylian Mbappé et Yan Diomande débutent et Vinícius Júnior reste sur le banc.

Pour rappel, le Real s’était imposé en octobre 2024, 2-1 au Balaídos, grâce à des buts de Mbappé et de Vinícius. En mai 2025 au Bernabéu, les Madrilènes avaient gagné 3-2. La saison dernière, en revanche, le Celta s’était imposé, un souvenir que Mourinho a rappelé à ses joueurs.

Vinícius et Mourinho sous les projecteurs

Mourinho a pris la défense de son Vinicius en conférence de presse : « J’ai peu de choses à dire sur les déclarations de Vinícius. » Il a ajouté : « Le début de saison est derrière nous, c’était l’été ; maintenant, c’est l’automne-hiver. C’est la période qui nous intéresse. » Le Brésilien avait déclaré : « J’ai fini par m’entraîner moins que ces dernières années. » Le technicien portugais a mis en garde contre le danger que représente le Celta, et s’est réjoui de la prolongation d’Arda Güler.