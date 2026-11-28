José Mourinho a visé l’arbitre César Soto Grado après la défaite du Real Madrid contre Alavés (1-2), samedi 28 novembre 2026 au stade Santiago-Bernabéu, en Espagne. L’entraîneur portugais a vivement critiqué l’homme au sifflet en conférence de presse, tout en refusant de lui attribuer la responsabilité du revers. Ainsi, les Madrilènes, qui restaient sur dix victoires de rang toutes compétitions, ont vu leur série s’arrêter lors de la 14e journée de Liga.

Toni Martínez a ouvert le score pour Alavés à la 22e minute, puis Ángel Pérez a doublé la mise à la 61e. Ensuite, Kylian Mbappé a réduit l’écart à la 69e, mais le Real n’a pas réussi à égaler. En fin de rencontre, Soto Grado a d’abord désigné le point de penalty après une chute de Jude Bellingham. Cependant, la VAR a rappelé l’arbitre, qui a annulé sa décision et infligé un second carton jaune à l’Anglais, donc son expulsion. Par ailleurs, Mourinho avait lui-même été averti avant la pause.

Un penalty défendu, puis une charge contre l’arbitre

Interrogé sur cette action, le technicien a reconnu un doute devant l’iPad, avant de s’en remettre à son joueur et de dresser la liste des stars madrilènes expulsées sous les ordres du même arbitre :

« Jude dit penalty et il le dit après le match. Quand le joueur dit qu’il y a penalty, je dois penser qu’il y a penalty. Quand un joueur dit après le match qu’il a été touché, je dois le croire ! En regardant rapidement sur l’iPad, sur le banc, j’ai eu l’impression que cela pouvait être un penalty exagéré. Pour le moment, je reste sur cette impression, mais aussi sur la certitude de ce que Jude m’a dit. Il y a deux saisons, il a expulsé Mbappé, la saison dernière, je crois que c’était Vinicius, et cette saison, Jude Bellingham. On verra si la saison prochaine, ce sera au tour de Courtois. Je pense que cet arbitre aime montrer son pouvoir, il aime montrer que c’est un phénomène, et c’est tout ! Mais je ne veux pas dire que nous avons perdu à cause de l’arbitre… », a déclaré José Mourinho.

Un historique commun avec Mbappé et un classement qui se resserre

En effet, Mbappé avait déjà été exclu à Alavés en avril 2025 pour un tacle violent, dans un match arbitré par Soto Grado. Ainsi, la référence de Mourinho à l’attaquant français correspond bien à cet épisode.

Sur le plan sportif, la défaite coûte cher au Real, qui glisse à la troisième place. En revanche, l’Atlético de Madrid s’installe deuxième, derrière Barcelone, toujours en tête. Mourinho n’en est d’ailleurs pas à sa première charge contre l’arbitrage cette saison. En effet, après la défaite 2-1 dans le derby contre l’Atlético, le 20 septembre, il avait déjà brandi deux photos pour réclamer des cartons rouges contre des joueurs adverses.