Mardi 24 novembre au Santiago Bernabéu, Jude Bellingham a répondu aux critiques visant Vinícius Júnior en zone mixte. Entré à la pause, l’Anglais a inscrit à la 60e minute le deuxième but du Real Madrid, qui a battu le PSV Eindhoven 5-1 lors de la 5e journée de Ligue des champions.

Le Brésilien, lui, traverse une saison compliquée. Son but de mardi n’est que son deuxième de la saison, le premier depuis août, après trois mois de disette. Il avait déjà heurté le poteau à deux reprises et avait manqué les quatre derniers matchs de Liga, suspendu après son expulsion face à Villarreal. Il avait lui-même reconnu avoir abordé la présaison en méforme.

Un soutien appuyé

Bellingham n’a pas caché son admiration. « C’est un garçon merveilleux, un joueur merveilleux. J’adore comment il joue, mais j’adore encore plus comment il est en tant que personne. » Il estime que les attaques dont fait l’objet son coéquipier s’expliquent par son style : « Je crois que vous l’attaquez beaucoup parce qu’il est un… c’est un joueur qui divise un peu l’opinion »

Pour l’Anglais, Vinícius a surtout besoin de soutien : « Je crois qu’il a besoin de l’aide de ses coéquipiers, c’est pour ça qu’on est là pour lui toujours. » Et de conclure : « Je suis très content pour lui. » José Mourinho a lui aussi pris la défense du Brésilien, estimant qu’à seulement 26 ans, il retrouvera son meilleur niveau