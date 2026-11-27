Samedi 28 novembre, à 21 heures, le Real Madrid reçoit Alavés au Santiago-Bernabéu pour la 14e journée de Liga. Une victoire offrirait aux Madrilènes un onzième succès d’affilée, toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé et ses partenaires ont l’occasion de prolonger cette dynamique.

Rappelons que le mardi 24 novembre, le Real a dominé le PSV Eindhoven 5-1 au Bernabéu, lors de la 5e journée de Ligue des champions. Cette cinquième victoire en cinq matchs a permis au club de prendre la tête de la phase de ligue. Les Madrilènes s’étaient imposés 3-2 quelques jours plus tôt, sur la pelouse de l’AEK Athènes, à l’Agia Sophia.

Alavés veut casser la série

Les Basques sont revenus sur le chemin de la victoire après trois défaites de suite. Ils arrivent à Madrid avec l’envie de contrarier le Real Madrid. Leur dernier succès en championnat, 1-0 contre la Real Sociedad, leur a permis de relancer leur saison.

Le Real peut compter sur un secteur offensif dont Mbappé demeure la menace. Sur les projections statistiques entourant la campagne européenne de son club, José Mourinho a déclaré : « C’est de la merde ». Face à Alavés, Mbappé et ses partenaires veulent transformer cette dynamique offensive en un nouveau succès.