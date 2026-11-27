Auteur d’un doublé face au PSV Eindhoven, Kylian Mbappé poursuit sa progression dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid. Avec 105 réalisations, l’attaquant français dépasse désormais Ronaldo Nazário et se rapproche de Gareth Bale.

Kylian Mbappé continue de marquer l’histoire du Real Madrid. En effet, son doublé contre le PSV Eindhoven lui permet de porter son total à 105 buts en 121 rencontres avec le club madrilène. Il dépasse ainsi Ronaldo Nazário, qui avait inscrit 104 réalisations durant son passage dans la capitale espagnole entre 2002 et 2007. Le Français n’est désormais plus qu’à une longueur de Gareth Bale, auteur de 106 buts sous le maillot merengue.

Cette progression est d’autant plus remarquable que le Bondynois a rejoint la Maison Blanche à l’été 2024, après sept saisons au Paris Saint-Germain. Dès ses débuts, il s’est illustré en inscrivant son premier but lors de la Supercoupe de l’UEFA contre l’Atalanta, le 14 août 2024. Depuis, sa progression s’est poursuivie jusqu’au cap des 100 réalisations, franchi le 25 octobre 2026 face au FC Barcelone, après seulement 116 rencontres.

Par ailleurs, son efficacité ne se limite pas aux compétitions nationales. Avec 28 buts en Ligue des champions sous les couleurs madrilènes, Mbappé affiche déjà un meilleur bilan que Ronaldo Nazário, Gareth Bale et Luís Figo dans cette épreuve avec le club espagnol.