Real Madrid : Mbappé chambre Tchouaméni après un incident en tribunes face à Santander

Une frappe manquée d’Aurélien Tchouaméni a touché un jeune supporter lors de la rencontre entre le Racing Santander et le Real Madrid, dimanche 1er novembre. Après le match, le milieu français lui a réservé une attention particulière, tandis que Kylian Mbappé n’a pas manqué l’occasion de plaisanter sur son coéquipier.

La rencontre entre le Racing Santander et le Real Madrid a été marquée par une scène inhabituelle à la 50e minute. Alors qu’il évoluait dans l’entrejeu madrilène, Aurélien Tchouaméni a tenté une frappe lointaine. Cependant, sa puissante tentative, largement hors cadre, a terminé sa course dans les tribunes et atteint le visage d’un jeune supporter. Malgré les tentatives de quelques spectateurs pour intercepter le ballon, l’enfant a été touché de plein fouet et a fondu en larmes au milieu de ses proches visiblement sous le choc.

Quelques minutes plus tard, l’émotion a toutefois laissé place au sourire. En effet, après le coup de sifflet final, le jeune garçon a été invité dans les couloirs du stade El Sardinero pour rencontrer les joueurs madrilènes. Aurélien Tchouaméni a alors tenu à lui présenter une attention particulière en lui offrant son maillot porté pendant la rencontre et dédicacé et a lui-même partagé une photographie de ce moment sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un message rassurant : « Tout va bien ».

Présent lors de cette séquence, Kylian Mbappé a également pris le temps de rencontrer le jeune supporter et de poser avec lui pour un selfie. L’attaquant français en a profité pour taquiner son coéquipier, en lançant avec humour : « C’est la faute de Tchouaméni, il ne sait pas tirer ».