Kylian Mbappé roulera cette saison en BMW iX3 50 xDrive, d’après la liste des véhicules officiels que BMW España a rendue publique jeudi 26 novembre 2026 en Espagne. L’attaquant français a choisi ce SUV électrique de 469 chevaux, premier modèle de série de la nouvelle génération de la marque allemande. Pour sa part, Vinícius Júnior a préféré la berline i7 60 xDrive, tout comme Endrick et Carlos Espí. Cependant, le tableau d’ensemble montre que la majorité des joueurs du Real Madrid se détournent de l’électrique.

Quinze joueurs sur le V8 hybride

Le modèle le plus demandé est la XM Label, un SUV hybride rechargeable de 748 chevaux. Ainsi, quinze joueurs l’ont retenue : Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Brahim Díaz, Bernardo Silva, Rodrygo, Álvaro Carreras, Raúl Asencio et Denzel Dumfries. De plus, ce modèle associe un V8 essence de 4,4 litres à un moteur électrique et passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. En revanche, il ne parcourt qu’environ 80 kilomètres en mode électrique.

Les autres choix sont plus dispersés. Ensuite, Éder Militão et Andriy Lunin conduiront la M5 berline, une hybride rechargeable de 727 chevaux. De son côté, Marc Cucurella a pris le X7 M60i xDrive, un V8 essence à hybridation légère. Quant à Eduardo Camavinga et à l’entraîneur José Mourinho, ils ont retenu l’iX xDrive60, un électrique de 544 chevaux. Enfin, Federico Valverde a opté pour l’iX2 xDrive30, le moins puissant de la liste avec 313 chevaux.

L’électrique passe de 15 à 9 voitures

Au total, 17 des 27 véhicules attribués sont des hybrides rechargeables, 9 sont des électriques et un seul fonctionne à l’essence avec hybridation légère. En comparaison, le club comptait 15 voitures électriques et 11 hybrides rechargeables la saison précédente. Par conséquent, le nombre d’électriques recule de 40 %.

Face à cette tendance, le choix de Mbappé va à contre-courant. Ainsi, son iX3 annonce 805 kilomètres d’autonomie et une recharge rapide pouvant atteindre 400 kW, et Yan Diomande et Thiago Pitarch ont fait le même choix que lui. Pour sa part, l’i7 de Vinícius, d’Endrick et d’Espí offre jusqu’à 727 kilomètres.

Le partenariat entre BMW et le Real Madrid a débuté en 2022, quand la marque a pris la suite d’Audi après dix-neuf ans de collaboration. En effet, tous les joueurs avaient reçu cette année-là des modèles 100 % électriques, des iX et des i4. Aujourd’hui, la saison 2026/2027 est la cinquième sous ce contrat.