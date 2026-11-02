Real Madrid : Mbappé réalise un record de régularité offensive en Liga

En effet, dimanche 1er novembre 2026, l’attaquant français Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets face au Racing Santander, lors de la victoire du Real Madrid (3-0), portant ainsi à 24 le nombre d’équipes qu’il a affrontées et contre lesquelles il a marqué en championnat espagnol.

Le Racing constituait en effet son vingt-quatrième adversaire différent en Liga. Mbappé a ouvert le score à la 11e minute en transformant un penalty accordé après une action qui a suscité des contestations. Ensuite, Jude Bellingham et Yan Diomande ont creusé l’écart avant la pause, permettant ainsi au Real Madrid de s’imposer sur le score de 3-0.

Pour rappel, lors de son premier exercice, en 2024-2025, Mbappé a inscrit 31 buts en Liga et terminé meilleur buteur du championnat en ayant toutefois encore deux équipes à son tableau de chasse : l’Athletic Bilbao et Valence, contre lesquelles il n’avait pas marqué cette saison-là.

Puis, la saison suivante, le Français a comblé ces deux absences. Il a notamment trouvé le chemin des filets contre l’Athletic Bilbao et Valence, puis bouclé l’exercice 2025-2026 avec 25 réalisations et a remporté le trophée de Pichichi pour la deuxième saison consécutive.