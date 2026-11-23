Le Real Madrid connaît un début de saison des plus prometteurs. La Casa Blanca, après un début poussif en championnat, enchaîne les prestations de classe en Liga et en Ligue des Champions. Soucieux de se renforcer, pour asseoir sa domination, le Real Madrid des pistes pour renforcer son milieu de terrain. Selon diverses sources médiatiques, Felix Nmecha figure dans la shorlist de José Mourinho.

Le milieu international allemand du Borussia Dortmund possède un profil qui correspond à la vision de jeu prônée par le Special One. Sa puissance physique, son volume de jeu et sa vitesse constituent des qualités indéniables pour le système du coach portugais.

Nchema le supersonique

Nmecha est considéré à l’heure actuelle comme l’un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération. Le colosse allemand crève l’écran grâce à sa capacité à couvrir de grandes distances et à s’imposer dans diverses zones du terrain. Impérial dans les duels, Félix Nmecha est aussi à l’aide balle au pied. Ses accélérations fulgurantes lui permettent de casser les lignes et de se projeter rapidement vers l’avant. En plus de sa puissance, Félix Nmecha est un monstre de vitesse.

Cette saison, le joueur a été flashé à 35 km/h. José Mourinho apprécie ce genre de joueur. Le profil de Nmecha pourrait représenter un renfort intéressant dans un secteur où la présence physique et la mobilité occupent une place importante. Le Special One souhaiterait avoir dans son effectif un joueur polyvalent capable de faire avancer le jeu avec sa vitesse. Nmecha coche plusieurs cases. Si le Real Madrid souhaite recruter le milieu de terrain de Dortmund, Florentino Pérez devra sortir l’artillerie lourde car la concurrence sera rude. De grosses écuries européennes comme Manchester United, Liverpool, le Bayern Munich sont dans les starting blocks pour tenter de faire signer le joueur de 26 ans.