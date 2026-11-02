Real Madrid : un éventuel Ballon d'Or de Yan Diomandé pourrait rapporter gros au RB Leipzig

Le RB Leipzig pourrait toucher une somme supplémentaire si son ancien ailier remporte la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Le journaliste Florian Plettenberg, de Sky Sport Germany, l’a révélé dans une publication sur son compte X, le 30 octobre 2026. Selon lui, le Real Madrid devrait verser environ 2,5 millions d’euros de plus au club allemand si l’ailier ivoirien est couronné alors qu’il porte le maillot madrilène. La clause aurait été négociée par Marcel Schäfer, dirigeant du RB Leipzig, pendant les discussions avec le Real.

Une cote qui grimpe

Âgé de 19 ans, Diomandé a été élu meilleur jeune de la saison de Bundesliga 2025-2026, avec 12 buts et 8 passes décisives en championnat. Cette saison, Yan Diomandé affiche 4 buts et 4 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues avec le club madrilène.

Le transfert, officialisé en août 2026, comprenait un montant de 125 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 15 millions de bonus. Le Real Madrid a annoncé que l’ailier était lié au club « pour les sept prochaines saisons », jusqu’au 30 juin 2033. Le directeur Marcel Schäfer avait déclaré : « Nous sommes fiers que Yan, grâce à ses fortes performances, ait attiré une grande attention à l’international. » Ce bonus n’a pas été confirmé par les deux clubs à ce stade.