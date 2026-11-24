Plus de 970 buts pour l’un, 414 pour l’autre : au 24 novembre 2026, l’écart est net entre le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Ronaldo Nazário, mais il ne dit pas tout. À 41 ans, l’attaquant d’Al Nassr, en Arabie saoudite, comptait 971 buts en 1 323 matchs à la mi-2026. De son côté, son aîné s’est retiré en 2011 après 414 buts en 616 matchs, dont 62 sous le maillot du Brésil.

Un total contre un rendement

Pourtant, le rapport buts-matchs rapproche les deux hommes plus qu’on ne l’imagine : environ 0,67 but par match pour Ronaldo Nazário, environ 0,73 pour Cristiano Ronaldo sur la base de ces totaux. Ainsi, le Brésilien a concentré son pic très tôt. Il a marqué 47 buts en 49 matchs avec le FC Barcelone en 1996-1997, puis il a remporté le Ballon d’Or en 1997, à 21 ans, plus jeune lauréat de l’histoire. Il avait dépassé les 200 buts à 23 ans.

À l’inverse, Cristiano Ronaldo a bâti son total sur la durée : 450 buts au Real Madrid, 145 à Manchester United, 101 à la Juventus, puis ceux d’Al Nassr. Ensuite, en Coupe du monde, le tableau s’inverse en partie. Ronaldo Nazário a marqué 15 buts en 19 matchs, un record resté intact jusqu’en 2014. En revanche, Cristiano Ronaldo en compte 11 en 26 matchs, mais il est le seul joueur à avoir marqué lors de six éditions. Dans ce registre, « Les records sont agréables, mais mon objectif est d’aider le Portugal », a déclaré Cristiano Ronaldo après son doublé contre l’Ouzbékistan, le 23 juin 2026.

Palmarès et regards extérieurs

Le palmarès penche d’un côté ou de l’autre selon la compétition. Cristiano Ronaldo a gagné cinq Ballons d’Or, cinq Ligues des champions et l’Euro 2016 avec le Portugal. À l’opposé, Ronaldo Nazário n’a que deux Ballons d’Or et aucune Ligue des champions, mais il a remporté deux Coupes du monde : en 1994 sans jouer, puis en 2002 comme meilleur buteur avec 8 buts. Pourtant, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été éliminé en huitièmes de finale du Mondial 2026 par l’Espagne (0-1).

En outre, les blessures ont pesé sur le Brésilien. Le 12 avril 2000, en finale de la Coupe d’Italie contre la Lazio, il s’est rompu le tendon rotulien quelques minutes après son retour. Il a manqué toute la saison 2000-2001 et n’est revenu qu’en septembre 2001. Cette trajectoire nourrit des avis tranchés. D’abord, « Pour moi, Ronaldo, le Brésilien. Mais si on parle strictement de talent et d’habileté, personne ne dépasse le Brésilien », a déclaré José Mourinho, qui l’a dirigé à Barcelone.

Dans le même sens, « Je soutiens que le Ronaldo brésilien est meilleur que Cristiano Ronaldo. Le Portugais est une machine de guerre, admirable pour tout ce qu’il a fait et pour tout ce qu’il continue de faire », a affirmé Christian Vieri, ancien coéquipier de Ronaldo Nazário à l’Inter Milan. Enfin, l’intéressé esquive la comparaison : « À vrai dire, je n’aime pas entrer là-dedans », a répondu Ronaldo Nazário quand on l’a interrogé sur la déclaration de Cristiano Ronaldo se disant le meilleur de l’histoire.

Les deux carrières ne se terminent pas de la même façon. Cristiano Ronaldo a annoncé en novembre 2026 sa retraite de la sélection portugaise. Il est sous contrat avec Al Nassr jusqu’en 2027 et a dit que cette saison serait « probablement » la dernière. Ronaldo Nazário, retiré des terrains depuis 2011, a acheté Valladolid en 2018 puis Cruzeiro en 2021. Il a vendu le second en 2024 et le premier en 2025.