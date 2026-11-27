Double lauréat du Ballon d’Or en 1997 et 2002, Ronaldo a remis lui-même le trophée à Harry Kane, sacré le 26 octobre 2026 à Londres, devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Le Brésilien, surnommé « le Phénomène », s’est exprimé dans le podcast « Stick to Football », diffusé sur Disney+, pour défendre la légitimité de ce choix. Il ne cite ni Mbappé ni Yamal : sa réaction porte uniquement sur l’attaquant du Bayern Munich et sur ce que sa victoire représente pour son poste.

« C’était formidable, et je pense qu’il l’a pleinement mérité. J’étais heureux pour lui, et pour moi aussi, parce que le numéro 9 est de retour. Je suis très heureux, car cela faisait longtemps qu’un numéro 9 n’avait pas remporté quelque chose d’important », a déclaré Ronaldo. Ensuite, « c’est aussi quelqu’un de vraiment bien, donc il l’a pleinement mérité. J’étais très, très heureux pour lui ». Puis il souligne le poids du trophée : « Pour nous, c’est très important, et ça l’est partout. Peut-être encore plus en Angleterre, car le dernier Anglais à l’avoir remporté était Michael Owen, et maintenant c’est de nouveau important avec Harry Kane ». Il ajoute aussi que « c’est très important pour les joueurs, parce que cela leur permet de se retrouver et de parler de la saison passée et de ce qu’ils y ont accompli ». Mais il n’esquive pas la question du vote : « Il y a toujours un manque de clarté sur les critères pour désigner les meilleurs joueurs du monde. On sait que les capitaines des sélections votent, et les journalistes aussi, mais il est certainement le meilleur attaquant ». Enfin, « j’aurais aimé avoir cette protection à mon époque », regrette-t-il à propos des attaquants d’aujourd’hui.

Ces propos rappellent en effet l’attente des Anglais. Kane, 33 ans et capitaine de l’Angleterre, devient le cinquième joueur anglais à décrocher le Ballon d’Or, et le premier depuis Michael Owen en 2001. Il est aussi le premier pur avant-centre récompensé depuis Karim Benzema en 2022. Cette saison, il a marqué 73 buts et conduit les Three Lions jusqu’aux demi-finales du Mondial.

Mbappé a terminé deuxième du classement et Yamal troisième. Le jeune Espagnol a reçu, pour la troisième année de suite, le trophée du meilleur espoir.