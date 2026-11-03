Rougeole: un enfant meurt dans l'État de New York, l'Occident s'inquiète

Le département de la Santé de l’État de New York a annoncé lundi la mort d’un enfant du comté de Lewis, liée à l’épidémie de rougeole en cours, un décès inédit dans l’État depuis plus de trente ans. Les autorités restent discrètes sur le sujet et aucune information sur l’enfant n’a été communiquée. La gouverneure Kathy Hochul en a fait un sujet politique, en reprochant à l’administration Trump de fragiliser des décennies de progrès contre les maladies évitables.

Une résurgence qui dépasse largement New York

Pour rappel, l’Organisation panaméricaine de la santé a recensé plus de 15 300 cas en 2026 et juge que la tendance s’accélère. Les États-Unis sont en première ligne, avec leur pire bilan depuis 35 ans, tandis que l’État de New York comptait déjà 178 cas à la fin octobre.

L’Europe n’est pas à l’abri pour autant. L’OMS et l’UNICEF y avaient signalé le plus grand nombre de cas depuis plus de 25 ans, même si la circulation du virus a depuis nettement reculé en France. Des deux côtés de l’Atlantique, les spécialistes s’accordent en effet sur la cause: une couverture vaccinale insuffisante.