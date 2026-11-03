Russie : Le prix de la limousine de Poutine chute de 110 000 euros

Le constructeur russe Aurus a réduit de 20 % le prix de sa limousine Senat, utilisée par Vladimir Poutine alors que la marque cherche à écouler une partie de ses véhicules avant une nouvelle hausse tarifaire prévue en 2027.

La limousine Aurus Senat, associée au prestige du pouvoir russe, devient moins chère. Selon The Moscow Times, le constructeur a ramené son prix de 50 à 40 millions de roubles, soit une réduction d’environ 110 000 euros. Le tarif passe ainsi d’environ 548 000 à 438 000 euros, dans le cadre d’une offre limitée à certains véhicules.

Cette décision intervient alors que la marque cherche à atteindre ses objectifs de ventes pour 2026. Cependant, cette baisse pourrait être temporaire puisque les concessionnaires annoncent un retour du prix de cette version entre 50 et 52 millions de roubles en 2027. Les clients peuvent également précommander une Senat modernisée à 49 millions de roubles, dont la commercialisation est attendue entre avril et juin 2027. Son prix de départ devrait ensuite atteindre au moins 55 millions de roubles.

Au-delà de son tarif, la Senat occupe une place particulière dans les relations diplomatiques russes. Pour rappel, en juin 2024, lors de sa visite à Pyongyang, Vladimir Poutine avait offert un exemplaire de cette limousine au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.