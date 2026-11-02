Russie : un mineur arrêté après une alerte américaine sur un projet d'attentat à Moscou

Les autorités russes ont interpellé un mineur soupçonné d’avoir préparé un attentat de grande ampleur contre un important site culturel de Moscou.

L’affaire concerne le musée-réserve de Tsaritsyno, visé par une alerte de sécurité diffusée par l’ambassade des États-Unis à Moscou qui faisait état d’une « menace crédible d’attentat de grande ampleur ». À la suite de cette mise en garde, plusieurs événements prévus sur le site ont été annulés et les dispositifs de sécurité renforcés, selon les médias d’État russes.

D’après le FSB, le jeune ressortissant russe aurait attiré l’attention des enquêteurs après avoir publié sur TikTok une vidéo dans laquelle il apparaissait en tenue tactique avec un objet ressemblant à une arme automatique et avait également partagé des photographies prises dans le domaine de Tsaritsyno accompagnées de la légende « J’ai trouvé un endroit ». En outre, les investigations auraient ensuite révélé son abonnement à une chaîne Telegram néonazie et des recherches en ligne sur des massacres et des actes terroristes. Des répliques d’armes à air comprimé auraient aussi été découvertes à son domicile.

Pour rappel, le 7 mars 2024, l’ambassade américaine avait déjà alerté Moscou sur une menace visant de grands rassemblements, notamment des concerts. En effet, Washington avait transmis un avertissement écrit aux autorités russes à 11 h 15. Quinze jours plus tard, l’attentat du Crocus City Hall faisait plus de 140 morts.