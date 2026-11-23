Quelques semaines après la cessation des opérations de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), la France poursuit le renforcement de sa coopération avec le Maroc. La visite de son ambassadeur à Dakhla, les 23 et 24 novembre, sera notamment marquée par un nouveau financement de l’Agence française de développement (AFD).

La France donne une nouvelle dimension économique à son soutien au Maroc sur le dossier du Sahara occidental. En effet, l’ambassadeur français à Rabat, Philippe Lalliot, se rend à Dakhla pour deux jours de visite consacrés à la coopération économique, notamment dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. Ce déplacement intervient dans un contexte diplomatique particulier, après la décision de Paris, annoncée en juillet 2024, de considérer que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Au cours de cette visite, le diplomate doit assister à la signature d’un prêt de l’AFD à la Société régionale multiservices Dakhla-Oued Eddahab (SRM DO). Ce financement, qui constitue le premier accord direct de l’agence avec cette société, permettra d’étendre les réseaux d’eau potable, d’améliorer les infrastructures d’assainissement et de moderniser la station d’épuration. À travers ces investissements, les autorités entendent également renforcer la protection environnementale de la baie de Dakhla.

Par ailleurs, cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération économique franco-marocaine. Le 3 novembre dernier, l’AFD a notamment accordé un financement de 100 millions d’euros à l’Agence nationale des ports du Maroc pour moderniser onze ports de pêche, dont celui de Dakhla. Le déplacement de Philippe Lalliot doit également lui permettre de visiter le chantier du port Dakhla Atlantique et de rencontrer des acteurs économiques locaux.

Cette présence française intervient alors que la MINURSO a cessé ses opérations le 1er novembre 2026, après le non-renouvellement de son mandat par le Conseil de sécurité des Nations unies. Toutefois, cette évolution ne signifie pas la fin du processus politique onusien sur le Sahara occidental, ni l’abandon de la recherche d’une solution respectant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.