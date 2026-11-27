Alger et les Nations unies cherchent des moyens de poursuivre les activités de la MINURSO après l’expiration de son mandat. Selon le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, les discussions se poursuivent, mais aucune décision n’a encore été arrêtée.

L’Algérie et les Nations unies explorent les possibilités de maintenir les activités de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), malgré l’expiration de son mandat. C’est ce qu’a annoncé jeudi Ahmed Attaf, lors d’une conférence de presse au siège du ministère algérien des Affaires étrangères, à Alger.

Interrogé sur les perspectives après la fin de la mission, le chef de la diplomatie algérienne a expliqué que les échanges portaient sur « les moyens de poursuivre le travail accompli par la mission » sans sa présence sur le terrain. « Les négociations se poursuivent et aucune décision n’a encore été prise », a-t-il précisé. Il a également évoqué une réunion tenue mercredi à New York entre le représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU et l’ambassadeur américain Mike Waltz.

Ahmed Attaf a par ailleurs critiqué les circonstances du non-renouvellement du mandat, reprochant au pays chargé de préparer le projet de résolution d’avoir privilégié sa propre position. Il a averti qu’une solution imposée aux parties risquerait de compliquer davantage le conflit et de fragiliser la stabilité régionale. Pour Alger, le dossier relève avant tout de la décolonisation et ne saurait être réduit à la situation humanitaire des réfugiés sahraouis.

Pour rappel, créée le 29 avril 1991 par la résolution 690 du Conseil de sécurité, la MINURSO devait surveiller le cessez-le-feu et préparer un référendum d’autodétermination permettant aux populations du Sahara occidental de choisir entre l’indépendance et l’intégration au Maroc. Ce scrutin n’a toutefois jamais été organisé.

Enfin, Ahmed Attaf a souligné que l’expiration du mandat ne signifiait pas la clôture du dossier à l’ONU, qui reste examiné par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale.