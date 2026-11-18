Le parquet de Meaux a ouvert une enquête après la mort d’un jeune homme de 18 ans et d’une jeune femme de 19 ans, découverts mardi 17 novembre 2026 au soir à Neufmoutiers-en-Brie, en Seine-et-Marne (France). La procédure vise la « recherche des causes des morts », une qualification qui laisse toutes les hypothèses ouvertes à ce stade. Ainsi, aucune conclusion n’a été officiellement avancée sur le déroulement des faits.

Selon le Parisien, les gendarmes ont été prévenus vers 21h30 par les parents du jeune homme, qui venaient de recevoir un SMS de leur fils. Il y disait se trouver sur un parking de la commune et vouloir mettre fin à ses jours. Alors, le père s’est rendu sur place avec les militaires. Puis la jeune femme a été découverte dans un bois proche du parking, avec une « importante plaie à la tête ». Ensuite, les enquêteurs ont retrouvé le corps du jeune homme à un autre endroit grâce à la géolocalisation de son téléphone. Enfin, il avait été touché par des tirs et selon les premiers éléments, les deux décès seraient liés à une arme à feu.

Par la suite, un message laissé au père a laissé penser que le jeune homme s’était donné la mort après avoir indiqué où se trouvait la jeune femme. Dès lors, les enquêteurs explorent la piste d’un meurtre suivi d’un suicide, qui n’est pas confirmée. Toutefois, le type d’arme, son propriétaire et la nature exacte de la relation entre les deux jeunes n’ont pas été précisés.

L’enquête est confiée à la brigade de recherche de Coulommiers. Désormais, les gendarmes doivent reconstituer les dernières heures du couple et établir le déroulement exact des faits.