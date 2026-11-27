À Cotonou et Abomey-Calavi, deux grandes villes du Bénin, des apprenties coiffeuses et couturières subissent des chantages à partir de leurs photos et vidéos intimes. Menacées de voir leurs contenus diffusés, certaines se soumettent aux exigences de leurs maîtres chanteurs, tandis que d’autres règlent l’affaire en famille ou dans leur atelier. La honte, la peur et le manque d’information sur les recours maintiennent ces violences dans le silence.

« C’était un étudiant, et moi, apprentie couturière. On sortait ensemble. Il m’avait demandé de lui envoyer mes photos nues, sans soutien, seulement en slip. Le jour où je lui avais envoyé cela, il m’a donné 25 000 francs CFA », a confié Félicité, âgée d’un peu plus de vingt ans. Orpheline de père et vivant avec sa mère et ses petits frères, dans des conditions difficiles, elle a trouvé dans cette situation une opportunité.

Avec le temps, son petit ami, Baudouin, continuait à lui demander ce genre de photos et de vidéos, en lui précisant les postures qu’il voulait qu’elle adopte. Sans savoir l’usage qui en serait fait, la jeune fille répondait favorablement aux demandes de son petit ami qui, en retour, lui donnait de l’argent.

Mais la relation amoureuse tourne court à la suite d’une crise de jalousie. Félicité décide de rompre la relation après avoir découvert une collection de photos et vidéos de femmes nues dans le téléphone de son « chéri »

Alors qu’elle pensait avoir tourné la page, Félicité reçoit, un vendredi soir, un coup de fil de son ex. À l’autre bout, Baudouin lui demande de passer le voir le lendemain soir. La jeune fille refuse, lui disant qu’elle ne veut plus avoir affaire à lui. « Là, il a changé de ton. Il m’a dit que soit je viens, soit il balance mes photos et vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Mon cœur a failli sauter quand j’ai entendu ça. J’ai commencé à trembler. J’étais devenue soucieuse », se souvient Félicité.

Sous la menace, Félicité s’est exécutée. La jeune apprentie confie avoir, malgré elle, couché avec lui. « Tout mon corps me dégoûtait après cet acte. Je lui en voulais et je m’en voulais aussi », révèle-t-elle, l’air enragé.

Par peur que son intimité apparaisse sur les réseaux sociaux, Félicité affirme avoir cédé à d’autres demandes sexuelles de Baudouin. « Dégoûtée » par la situation, elle s’est confiée à son cousin qui l’a encouragée à en parler avec sa maman. Menacé à son tour d’être dénoncé à la police, Baudouin se résout à supprimer les nudes de son ex et à accepter la rupture. « C’est fini, mais je n’ai pas oublié toutes ces fois où il a couché avec moi contre ma volonté. Je suis toujours dégoûtée quand je m’en souviens », confie Félicité. La jeune femme dit avoir eu des pensées suicidaires durant les cinq mois qu’a duré la situation.

Rencontré dans le cadre de cette enquête, Baudouin n’a pas souhaité répondre à nos questions. « C’était une copine. C’est du passé et je ne veux pas en parler », a-t-il laissé entendre.

Victime d’une situation qualifiée de sextorsion, Félicité est loin d’être la seule en milieu d’apprentissage à avoir subi ce type de chantage. À Cotonou, Céline, une autre apprentie couturière âgée de 21 ans, l’a également vécu, orchestré par une autre apprentie couturière.

Les deux filles ne s’entendent pas à cause de Jacques. Céline avait eu une relation amoureuse avec Jacques. Elle avait partagé avec lui des photos et des vidéos intimes. Les deux se sont finalement séparés. Jacques s’est mis en couple avec Ruth, avec qui il partageait les contenus intimes de Céline pour en rigoler ensemble.

Au fil du temps, alors que Jacques et Céline recommençaient à être en bons termes, Ruth somme Céline de rester loin de Jacques, sous peine de voir ses contenus intimes publiés sur la toile. Céline n’avait pas pris les menaces de Ruth au sérieux. Ruth a fini par partager les contenus avec quelques amis communs. L’affaire a été réglée à huis clos, entre les apprenties, leurs parents et leurs formateurs. Ruth a confié avoir agi par jalousie, sans avoir conscience d’enfreindre une loi.

L’Ong Famille nutrition et développement (Fnd) reçoit des victimes de sextorsion depuis 2023. L’organisation a reçu deux apprenties coiffeuses, dont une dans la commune d’Abomey-Calavi. La jeune fille en question n’a pas voulu partager son histoire.

Parlant de ceux qui piègent les apprenties dans le chantage à l’intime, le sociologue du développement Paul Yassegoungbé, expert en droits humains, indique qu’il s’agit surtout d’hommes, cyberharceleurs, cybercriminels ou escrocs. Cela tient d’abord à une donnée de genre. « La propension du sexe masculin à vouloir dominer le sexe féminin continue d’être une réalité, même si les données changent un peu », affirme-t-il.

L’engrenage du piège numérique

Hélèna Capo-Chichi Choubadé est socio-anthropologue du développement, spécialisée en Genre et Violences basées sur le genre (Vbg) et présidente de l’Ong Fnd. Elle explique que les auteurs utilisent des modes opératoires variés pour atteindre leurs cibles. Certaines victimes avaient rencontré leur maître chanteur sur les réseaux sociaux ou des plateformes de rencontre, où une relation affective se construisait progressivement pour gagner leur confiance, sans qu’elles perçoivent immédiatement la dimension manipulatoire de la démarche. Sur le terrain, à Abomey-Calavi, l’histoire de Félicité illustre ce basculement du lien affectif vers l’instrument de domination. D’autres victimes avaient accepté des appels vidéo à caractère intime avec une personne en qui elles avaient confiance, ignorant que ces échanges pouvaient être enregistrés puis utilisés comme moyen de pression. D’autres encore avaient partagé volontairement des images intimes dans un cadre qu’elles considéraient comme relevant de leur vie privée, sans mesurer les risques liés à leur conservation ou à leur diffusion ultérieure.

Selon Hélèna Capo-Chichi Choubadé, le piège repose généralement sur trois étapes : créer un lien de confiance, obtenir un contenu intime puis transformer cette intimité en moyen de pression. Les moyens de pression sont multiples : menace de diffusion auprès de la famille, des amis ou des collègues, culpabilisation de la victime, intimidations et pressions répétées. L’Institut national de la femme (Inf) confirme retrouver ce même engrenage dans les situations qu’il traite.

La vulnérabilité de ces jeunes filles s’explique par plusieurs facteurs qui se combinent, selon Hélèna Capo-Chichi Choubadé. D’abord des inégalités socio-économiques : une dépendance financière ou matérielle envers un tiers expose davantage aux rapports de pouvoir. Ensuite, un accès limité à l’information et à l’éducation aux droits. Le faible niveau de scolarisation ne traduit pas un manque de capacité, mais peut priver certaines jeunes filles de repères essentiels pour comprendre ce qu’est un consentement numérique ou identifier une manipulation. L’experte genre nuance aussi que savoir utiliser WhatsApp ou TikTok ne signifie pas connaître les risques liés à la protection des données personnelles ou à la permanence des contenus partagés.

Paul Yassegoungbé, sociologue du développement, apporte un éclairage complémentaire propre au milieu de l’apprentissage. Il pointe l’organisation des horaires de travail dans les ateliers, souvent peu structurée, y compris les travaux de nuit, qui complique le suivi des fréquentations des apprenties par les patrons comme par les parents. Il évoque également la désorganisation familiale et le manque de suivi financier de certaines familles, ainsi que l’influence de collègues apprenties déjà exposées à ce type de situations.

Sociologie d’un silence organisé

L’Institut national de la femme déplore que ces violences demeurent largement sous-déclarées, comme d’autres formes de violences basées sur le genre. Pour Hélèna Capo-Chichi Choubadé, ce silence tient à plusieurs mécanismes qui se combinent. D’abord la peur de la stigmatisation sociale : les victimes craignent que leur entourage porte un jugement sur elles plutôt que sur l’auteur, parce qu’elles ont accepté un échange ou partagé une image. Ensuite la peur des conséquences familiales : révéler une situation de sextorsion, c’est risquer une réaction négative de la famille ou une rupture de confiance. Vient aussi la méconnaissance des recours disponibles. Il y a enfin la difficulté, pour la victime, d’admettre qu’une personne en qui elle avait confiance soit devenue l’auteure d’une violence, une prise de conscience qui peut prendre du temps. Certaines craignent que le fait de signaler expose davantage leur intimité.

Paul Yassegoungbé ajoute à cette liste le caractère non officiel des relations entretenues, qui dissuade souvent la victime de porter l’affaire sur la place publique, et la crainte pour sa propre vie, la pression pouvant parfois s’accompagner de menaces de mort.

Félicité dit n’avoir pas dénoncé Baudouin par peur et par manque d’information. « J’avais peur et honte que quiconque apprenne l’histoire et sache que j’envoyais des nudes à un homme. Je me disais que l’histoire se répandrait si je le dénonçais », explique-t-elle. Elle craignait aussi des représailles. « S’il est arrêté aussi, j’aurai toute sa famille sur le dos, physiquement comme spirituellement », pense-t-elle, pointant aussi le manque de moyens pour faire face à une procédure judiciaire.

Ce que la sextorsion inflige au corps et à l’esprit de la victime

Derrière la sextorsion se joue une dévastation intérieure que les récits de Félicité et Céline laissent transparaître, sans qu’elles aient les mots pour la nommer elles-mêmes. « En combinant abus d’autorité, manipulation et menace de dégradation publique, ce phénomène engendre des traumatismes complexes qui paralysent les capacités de défense », explique Lydie Dègla Tidjani, psychologue clinicienne et psychopathologiste. Ce type de violence plonge la victime dans l’impuissance apprise. Pour une jeune fille peu ou pas instruite, l’absence de repères, surtout juridiques, et la dépendance socio-économique exacerbent cette détresse. « La victime se sent prise au piège d’un système dont elle ne maîtrise pas les codes, ce qui majore le risque de dépression sévère et d’effondrement identitaire », précise Lydie Dègla Tidjani, en citant la psychiatre française Marie-France Hirigoyen, spécialiste des violences psychologiques.

Lydie Dègla Tidjani explique que face à une menace intolérable, le cerveau « disjoncte » pour éviter l’arrêt cardiaque causé par le stress. « C’est la sidération psychique, où la victime est paralysée, suivie de la dissociation traumatique, où la personne se détache de son corps comme si elle assistait à la scène en spectatrice. Ce silence n’est pas un consentement, c’est un mécanisme de survie neurobiologique », explicite-t-elle.

Pour le psychologue clinicien Éric Gansa, la victime peut surtout vivre dans la crainte de voir les menaces exécutées. Cette peur, combinée à l’asymétrie de pouvoir avec l’agresseur, peut affecter durablement l’estime de soi, renchérit Lydie Dègla Tidjani. Elle cite la psychiatre américaine Judith Herman, chercheuse sur le trauma à l’université Harvard : « Pour obtenir une soumission totale, l’agresseur n’a pas besoin de recourir à la force physique constante ; il lui suffit de créer un climat de terreur et d’isolement social où la victime se sent totalement impuissante et coupable de sa propre dégradation ».

Les émotions qui traversent une victime sont souvent intenses et contradictoires : peur, honte, tristesse, colère, mais aussi culpabilité. Chez certaines apprenties, les conséquences sont, entre autres, des absences répétées, une perte de confiance, voire l’abandon de la formation.

Des changements physiques (fatigue chronique, troubles du sommeil, évitement du regard), des changements comportementaux (sursauts au moindre bruit, isolement soudain, crises de larmes inexpliquées) et des changements relationnels (anxiété accrue en présence de figures d’autorité, en particulier le maître ou la maîtresse d’apprentissage) sont, entre autres, des signaux qui doivent alerter sur une situation de détresse, selon la psychologue Lydie Dègla Tidjani.

Les deux psychologues recommandent de privilégier une approche douce, sans jugement, pour permettre à la victime de s’extérioriser. Lydie Dègla Tidjani conseille d’éviter absolument les questions commençant par « Pourquoi », qui réactivent immédiatement la honte

Même à l’issue des échanges, le choix des mots reste important. « Merci de m’avoir fait confiance. Ce que tu as vécu est grave, et tu n’es pas seule », propose Éric Gansa comme réponse à privilégier. L’écoute doit également être coordonnée afin d’éviter à la victime de répéter plusieurs fois son récit, martèlent les deux spécialistes.

Ce que dit la loi

« La loi protège tout le monde et particulièrement les femmes et les filles contre ce phénomène », affirme le juriste Maxime Agua. Le Bénin dispose de plusieurs textes en la matière. Maxime Agua évoque d’abord le Code du numérique, dont le Livre 5 est consacré à la protection des données à caractère personnel. « Le code du numérique proscrit que vous collectiez des données à caractère personnel de quelqu’un et que vous en fassiez ce que bon vous semble », explique-t-il.

À ce texte s’ajoutent la loi n° 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, et la loi n° 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. La qualification juridique d’une situation de sextorsion dépend toutefois des faits précis.

L’article 570 du Code du numérique qualifie d’extorsion par voie électronique le fait d’extorquer, par violence, menace de violence ou contrainte, une signature, un engagement ou une renonciation, la révélation d’un secret, ou la remise de fonds, de valeurs ou d’une chose quelconque, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique.

L’article 571 qualifie de chantage le fait d’extorquer, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, une signature, un engagement ou une renonciation, la révélation d’un secret, ou la remise de fonds, de valeurs ou d’une chose quelconque, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique.

L’article 574 sanctionne le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique. Sont notamment visés le fait de capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi que le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de la personne concernée, son image lorsqu’elle se trouve dans un lieu privé.Dans tous les cas, la Police républicaine, l’Institut national de la femme et le procureur de la République peuvent être saisis. En cas de chantage numérique, Maxime Agua conseille de couper les échanges avec l’auteur, de conserver les captures d’écran et de signaler rapidement les faits.

Prévenir plutôt que réparer

Dans les ateliers et centres de formation, Hélèna Capo-Chichi Choubadé plaide pour des espaces plus protecteurs. Elle recommande des séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les violences numériques, une meilleure information des apprenties sur leurs droits et des mécanismes d’écoute et d’orientation. Elle appelle aussi à renforcer la responsabilité des maîtres et maîtresses d’apprentissage dans la protection des jeunes filles.

L’Inf ajoute à cela l’adoption de règles de conduite claires au sein des ateliers, l’affichage visible des mécanismes de recours, la création de cellules d’écoute, et la sanction effective des comportements inappropriés. « La prévention doit commencer au sein même des ateliers », résume l’Institut.

Paul Yassegoungbé recommande de fixer et de respecter des horaires clairs dans les ateliers, et de limiter les travaux de nuit, afin de faciliter le suivi des fréquentations des apprenties par les patrons comme par les parents.

Selon les besoins de la victime, l’Institut propose une écoute spécialisée approfondie, un accompagnement psychosocial, une assistance juridique, une orientation médicale et un accompagnement judiciaire. Entre septembre 2021 et mai 2026, ce dispositif a permis d’enregistrer 10 421 plaintes de Vbg, d’accompagner 6 178 dossiers et de porter 4 243 affaires devant les juridictions compétentes. Ces chiffres ont été communiqués par l’Inf en réponse au questionnaire adressé dans le cadre de cette enquête. L’Institut national de la femme invite toute victime de pression, de chantage ou d’abus à appeler le 114, ligne gratuite, ou à écrire au 01 51 07 88 88 sur WhatsApp. « Vous avez des droits et vous n’êtes pas seules », conclut l’Inf.