Les assistants d’intelligence artificielle représentent un nouveau défi pour la confidentialité des communications numériques. Face aux capacités de Siri sous iOS 27 et de Gemini sur Android, l’application Signal déploie des protections destinées à empêcher ces outils de consulter les conversations affichées à l’écran.

En effet, ces assistants peuvent désormais analyser le contenu visible sur un téléphone, notamment en réalisant des captures d’écran puis en extrayant les textes grâce à la reconnaissance optique de caractères. Pour Meredith Whittaker, présidente de la Signal Foundation, cette évolution constitue une menace supplémentaire pour la vie privée. Un message pourtant chiffré de bout en bout pourrait ainsi être transmis aux serveurs d’un fournisseur d’IA, échappant au contrôle de Signal et de son utilisateur.

Pour limiter ce risque, Signal active par défaut l’option « Block Siri AI » sur iPhone et la fonction « Screen security » sur Android. Ces dispositifs empêchent respectivement certaines captures d’écran et lectures par les assistants intelligents. L’application avait déjà adopté une protection similaire sur Windows 11 en 2025 contre Microsoft Recall.

Cependant, le dispositif reste incomplet. Les agents capables de lire les notifications ou d’explorer les fichiers du téléphone peuvent encore accéder à certaines informations. De plus, la protection dépend également des réglages du correspondant. Sur Mac, Signal ne dispose pas encore d’une solution équivalente. Le cas de Muse, l’agent IA de Meta, qui a réussi à consulter des messages Signal par ces méthodes, illustre ces limites.

Cette vigilance s’inscrit dans la politique de confidentialité de Signal. Développée depuis 2018 par une fondation indépendante à but non lucratif, financée notamment par des dons et des subventions, l’application ne repose pas sur la publicité. Elle affirme également ne pas conserver les historiques de conversations, les listes de contacts ou les appartenances aux groupes. Son mécanisme « Sealed Sender » vise par ailleurs à limiter les informations permettant d’identifier les expéditeurs.