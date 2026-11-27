Le 19 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine, Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont tenu leur premier sommet à trois. Ils y ont signé une déclaration en quatre points qui ne cite pas l’Afrique. Pourtant, deux de ces points, le carburant et la Cour pénale internationale (CPI), touchent des dossiers sensibles pour le continent.

Le carburant, premier point à effet possible

D’abord, le deuxième point prévoit d’accroître la production et l’approvisionnement en produits pétroliers raffinés, au bénéfice de toutes les nations. Toutefois, il ne fixe ni objectif précis ni échéance. Or l’Afrique dépend de ces importations : selon un document de travail de Olugbenga Onafowora, le continent exporte les deux tiers du brut qu’il produit et importe environ trois cinquièmes des carburants raffinés qu’il consomme.

Ensuite, l’Agence internationale de l’énergie note que le diesel a atteint des niveaux records, au-dessus de 200 dollars le baril, et que le choc d’approvisionnement lié au détroit d’Ormuz n’est pas terminé en novembre. Ainsi, le Kenya a relevé ses prix plafonds à la pompe en octobre : environ 6 % pour l’essence et 4,5 % pour le diesel.

En effet, le Trésor américain avait déjà assoupli temporairement les sanctions le 9 octobre pour laisser le diesel russe arriver sur le marché mondial. Depuis l’embargo de l’Union européenne sur les produits pétroliers russes, la Russie exporte son diesel surtout vers le Brésil, la Turquie et des pays africains. Enfin, Moscou prévoit de remonter à 3 à 3,5 millions de tonnes par mois d’ici la fin de l’année. Cependant, les effets de ces volumes sur les prix en Afrique restent à démontrer.

La CPI, un sujet qui divise déjà les Africains

Ensuite, le troisième point estime que la CPI et les organes similaires ne doivent pas abuser de leur juridiction, et que le respect des immunités des responsables de l’État est primordial. Or la Cour a émis en mars 2023 un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, et ses États membres sont tenus de l’arrêter s’il entre sur leur territoire.

Dès lors, la position africaine pèse. Le 9 octobre, Washington a annoncé des sanctions contre la CPI, et « la CPI s’est égarée, en sapant ouvertement la souveraineté de ses États membres par le ciblage exclusif de responsables africains et en abandonnant son mandat mondial d’origine », a réagi le ministre ougandais des Affaires étrangères, Adonia Ayebare. Pourtant, un autre ministre ougandais l’a contredit publiquement, alors qu’il avait menacé de retirer l’Ouganda de la Cour si elle visait ses citoyens. À l’inverse, l’Union africaine avait appelé ses États membres à ne pas coopérer à l’arrestation d’Omar el-Béchir.

Des réactions encore rares

Le 26 novembre, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a salué le sommet de Shenzhen en signant un accord de coopération avec la Chine, et il y voit une contribution importante au dialogue international. De son côté, Thembisa Fakude, directrice d’Africa Asia Dialogues, voit dans les centres de données le principal défi pour le continent. En revanche, « la comparaison avec Yalta est un peu exagérée, parce que les conditions de février 1945 sont totalement différentes de celles d’aujourd’hui », a estimé sous couvert d’anonymat un responsable sud-africain.

Enfin, le G20 se tiendra les 14 et 15 décembre au Trump National Doral, à Miami. Trump avait annoncé le 26 novembre 2025 que l’Afrique du Sud n’y serait pas invitée, l’accusant d’avoir refusé de transmettre la présidence du G20 à un représentant américain.