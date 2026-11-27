L’animatrice béninoise Inès Facia, connue sous le nom de Tata Inès, a annoncé le 22 novembre 2026, au Bénin, avoir demandé le divorce après près de vingt-cinq ans de vie commune avec l’animateur Steve Facia. Invitée du podcast Déborah Meets, elle a expliqué avoir quitté le domicile conjugal et engagé une procédure. Cependant, l’intéressé n’avait pas réagi publiquement à la date de rédaction de cet article.

Une rupture racontée par une seule voix

Directrice de Bénin TV Junior et ancienne chroniqueuse du « Chœur des Femmes » sur Canal+ Elles, Inès Facia met en cause l’infidélité de son mari. Elle affirme avoir recensé 38 relations extraconjugales qu’elle lui attribue, puis avoir quitté la maison en février 2026, après plusieurs mois de tensions. Ainsi, la séparation de fait précéderait de neuf mois sa prise de parole publique. Pourtant, elle assure aussi éprouver encore des sentiments pour lui, ce qui nuance son récit. Ces éléments restent des allégations : aucun tiers ne les a confirmés, et Steve Facia ne les a pas commentés.

Sur le plan juridique, aucune décision de justice mettant fin au mariage n’a été rendue. Le couple demeure donc marié en droit, et ni l’un ni l’autre n’a précisé les détails de la procédure.

Des confidences déjà rendues publiques en 2024

Ce n’est pas la première fois que le couple expose sa vie privée. En effet, Inès Facia avait évoqué l’infidélité en 2024 dans « Le Chœur des Femmes » : « La cicatrice, elle est là ! Ça a impacté ma vie jusqu’à présent », avait-elle déclaré. Quelques jours plus tard, invité sur Eden TV, Steve Facia, qui présente l’émission « Week-end matin », lui avait répondu face caméra. « J’ai pu te blesser, je te demande pardon », avait-il dit à son épouse.

Aujourd’hui, la nouvelle sortie d’Inès Facia relance le débat sur l’exposition de la vie intime des personnalités publiques. Des internautes la soutiennent, tandis que d’autres souhaitent entendre aussi la version de son époux. La réponse éventuelle de Steve Facia reste donc le point décisif de cette affaire.