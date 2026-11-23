Les chefs d’état-major des armées ouest-africaines ont adopté un plan d’action visant à rendre opérationnelle la force antiterroriste régionale d’ici décembre 2027. Ainsi, le projet, engagé depuis plusieurs mois, entre dans une nouvelle phase.

La Cédéao veut accélérer la mise en place de son dispositif militaire contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest. Réunis à Dakar, du 17 au 19 novembre 2026, les chefs d’état-major des armées des pays membres ont convenu d’un plan d’action destiné à faciliter l’opérationnalisation et le déploiement de cette force régionale avant décembre 2027.

Cette décision figure parmi les principales conclusions de la 45e réunion ordinaire du Comité des chefs d’état-major de la Cédéao (CCDS), selon une communication de l’organisation publiée lundi. Les discussions ont notamment porté sur les réponses communes à apporter au terrorisme, à l’extrémisme violent, à la criminalité transnationale organisée et à l’insécurité maritime.

Toutefois, cette initiative ne constitue pas un nouveau chantier. En effet, dès février 2026, les responsables militaires avaient engagé des discussions pour faire avancer le projet, avec notamment la perspective d’une coopération renforcée avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La Commission de la Cédéao avait alors été chargée de contribuer à la mise en place de la brigade régionale. Les orientations du projet ont ensuite progressé en juillet.

Lors des échanges de novembre, le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des armées sénégalaises et président du Comité, avait évoqué une architecture de la force visible dès juillet 2027. Il avait néanmoins souligné les défis du financement, de l’équipement et du choix du poste de commandement.

Par ailleurs, les participants ont examiné la coordination de la future force maritime et les relations sécuritaires avec les pays voisins, notamment ceux de l’Alliance des États du Sahel (AES). L’objectif affiché reste de renforcer la coopération régionale face à des menaces qui dépassent les frontières nationales.