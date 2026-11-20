Le Texas (États-Unis) a exécuté jeudi 19 novembre 2026 Reinaldo Dennes, 70 ans, au pénitencier de Huntsville, au terme d’une procédure de 63 minutes. Le personnel pénitentiaire a en effet mis un temps inhabituel à trouver des veines utilisables pour poser les deux perfusions de pentobarbital, selon l’agence Associated Press. Ainsi, après plusieurs tentatives infructueuses, les aiguilles ont été placées dans le pied gauche et sur le côté gauche du cou. Le condamné a ensuite été déclaré mort à 19h08, une minute après la fin de l’injection.

Des plaintes avant et pendant l’injection

Dennes s’est plaint de douleurs avant même l’arrivée des produits, puis il a répété ses plaintes pendant l’injection, décrivant une crampe à la jambe droite : « La douleur ! Allez-y ! Ma jambe droite me tue ! Je ne pense pas que ce soit normal. Prends-moi, père. Ne me laisse pas souffrir comme ça ». Toutefois, la porte-parole de l’administration pénitentiaire, Amanda Hernandez, a affirmé que toutes les procédures avaient été respectées et que les emplacements choisis étaient conformes aux règles de l’État, sans pouvoir préciser combien d’essais avaient échoué. Elle a aussi indiqué que ce n’est pas la première fois que des perfusions sont posées à d’autres endroits, ni qu’un détenu se plaint de douleur immédiatement, laissant ainsi entendre que Dennes pouvait exagérer. Cependant, aucune réaction de ses avocats n’a été rapportée.

Un braquage de diamants en 1996

Dennes avait été condamné à mort en 1997 pour le meurtre du diamantaire Janos Szucs, abattu en janvier 1996 dans son bureau de Houston. Bijoutier dans le même immeuble, il avait en effet organisé le vol avec son frère et une employée de ménage, payée 5 000 dollars pour ouvrir l’accès et occuper le gardien. Ce dernier, David Copeland, avait été blessé par balle et avait identifié Dennes. Par la suite, son frère José Albert Dennes a plaidé coupable et a été condamné à 45 ans de prison, avant d’être libéré sur parole en 2019. Dennes, lui, avait épuisé son dernier recours devant la Cour suprême en décembre 2020. Enfin, la veuve du gardien, Janice Copeland, a déclaré que justice avait été rendue après 30 ans.

Les injections létales à nouveau sous surveillance

Cette exécution intervient moins de deux mois après celle de Christa Pike dans le Tennessee, qui avait survécu à deux injections de pentobarbital. Ses avocats estiment alors que le produit n’avait pas atteint correctement sa circulation sanguine. D’autre part, la Floride a exécuté le même jour un homme de 71 ans, Thomas Mitchell Overton, sa 20e exécution de l’année, un record pour cet État. Au total, les États-Unis en comptent 39 depuis janvier.