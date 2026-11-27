Plus de dix ans après son dernier Gollum au cinéma, Andy Serkis a refermé le chapitre du tournage. L’acteur et réalisateur britannique a annoncé le mercredi 11 novembre 2026, dans le podcast The Morning Mosh Pit, que les prises de vues principales de The Hunt for Gollum sont terminées en Nouvelle-Zélande. « Nous venons de terminer le tournage principal et la réalisation de [The Hunt for Gollum]. Ce fut un voyage incroyable pour retrouver un personnage infiniment complexe, magnifiquement dessiné et écrit », a déclaré Andy Serkis. Ainsi, ce nouveau film du Seigneur des Anneaux reste attendu en salles le 17 décembre 2027, treize mois après cette annonce.

Quatre mois de travail depuis juillet

Le tournage avait démarré le 15 juillet 2026, avec une courte vidéo diffusée par Warner Bros. où Andy Serkis apparaît en combinaison de capture de mouvement. Il aura donc duré environ quatre mois. En effet, la sortie était d’abord annoncée pour 2026, avant d’être repoussée d’un an.

Andy Serkis dirige le film et reprend le rôle de Gollum, qu’il incarne depuis 2001. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, l’équipe créative des six films précédents, tous sortis en décembre, sont producteurs. Toutefois, la réalisation revient à l’acteur. « Je n’ai aucune envie particulière d’entrer dans la tête de Gollum. Andy Serkis peut le faire lui-même », a déclaré Peter Jackson.

L’histoire se situe entre Le Hobbit et La Communauté de l’anneau. Gandalf charge Aragorn de retrouver Gollum pour l’interroger sur l’Anneau unique, avant que Sauron n’en apprenne davantage. Ensuite, la distribution dévoilée par Warner Bros. réunit Jamie Dornan dans le rôle d’Aragorn, Elijah Wood dans celui de Frodon et Ian McKellen dans celui de Gandalf.

Une polémique sur l’intelligence artificielle

Mais le film a suscité des critiques dès le début du tournage, après la reconnaissance par Andy Serkis, en juillet, d’un recours à l’intelligence artificielle pour une partie du rajeunissement des acteurs. Pourtant, « Chaque plan est créé de manière traditionnelle », a affirmé Andy Serkis.

Le film entre désormais en post-production, étape où seront finalisés les effets visuels, dont le travail de capture de mouvement d’Andy Serkis. Enfin, un second long-métrage se prépare déjà : « Nous avons The Shadow of the Past, qui est au stade de l’écriture du scénario », a indiqué Peter Jackson.