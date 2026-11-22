L’Algérie veut passer de 3,5 à 8 millions de touristes par an d’ici 2029 et demande à sa diaspora de l’y aider. Ainsi, le jeudi 19 novembre 2026, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a présenté des projets d’investissement à des entrepreneurs algériens installés en Europe. Cette visioconférence était coprésidée par Sofiane Chaib, secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger. Mais l’objectif reste ambitieux, car le Maroc voisin a accueilli 19,8 millions de visiteurs en 2025, soit environ 5,7 fois plus.

Une diaspora sollicitée au-delà du financement

Houria Meddahi ne demande pas seulement de l’argent aux expatriés. Elle attend aussi un transfert de savoir-faire, des méthodes de gestion plus modernes, de l’innovation et du numérique. Elle les invite également à nouer des partenariats avec des acteurs internationaux et à promouvoir la destination auprès des voyagistes étrangers. Les consuls d’Algérie à Paris, Marseille, Strasbourg, Genève, Bruxelles et Metz participaient à la rencontre. Pour résumer l’esprit de l’échange, la ministre a affirmé vouloir « tirer parti de leurs expériences, de leurs compétences et de leurs qualifications », a-t-elle déclaré à propos de la diaspora. Ensuite, elle a replacé cet appel dans la stratégie nationale, car l’objectif chiffré n’est pas nouveau. En effet, « accueillir 8 millions de touristes d’ici 2029 » figurait déjà dans le plan d’action 2026-2028, avait-elle annoncé en février, un plan qui prévoit aussi 90 nouveaux projets touristiques approuvés.

Le Maroc et la Tunisie loin devant

Avec 8 millions de visiteurs en 2029, l’Algérie ne représenterait qu’environ 40 % du total marocain de 2025, un record en hausse de 14 % sur un an. De plus, la Tunisie a dépassé les 11 millions de visiteurs la même année. Donc, pour atteindre son but, l’Algérie devra plus que doubler sa fréquentation en trois ans.

Pourtant, la ministre n’a annoncé ni incitations financières précises ni montants d’investissement attendus de la diaspora. Enfin, elle a réaffirmé la volonté d’augmenter les capacités d’hébergement touristique.